Proptech : l'ibuyer italien Casavo lève 50 millions d'euros et séduit Goldman Sachs

La banque s'engage à prêter jusqu'à 150 millions d'euros à la start-up, qui malgré la crise a plus que doublé son chiffre d'affaires 2020 pour atteindre les 80 millions d'euros.

L'ibuyer italien Casavo annonce ce 17 mars avoir levé 50 millions d'euros, dont 17 millions investis par la holding Exor, propriétaire notamment de Ferrari et du Juventus FC. C'est Exor Seeds, branche d'investissement early stage d'Exor, qui a orchestré cette série C. Les autres fonds ont été versés par les investisseurs historiques de l'entreprise : Greenoaks Capital, 360 Capital, Project A Ventures et Picus Capital. Ainsi que par deux nouveaux participants : P101 et Bonsai Partners, fonds espagnol de capital risque.

La plateforme achète les biens immobiliers en moins de 30 jours, sous le prix du marché

Giorgio Tinacci, fondateur et CEO, s'est inspiré des modèles américains pour lancer Casavo en 2017. Il avait le "très fort sentiment que l'idée d'instantanéité propre aux ibuyers se transposerait bien en Europe". La plateforme propose une solution rapide pour les vendeurs pressés : acheter leur bien immobilier en moins de 30 jours, à une valeur moindre que celle en vigueur sur le marché. L'avantage pour les vendeurs ? Moins de stress, d'incertitudes, et pas de visites qui s'enchaînent pendant des mois. Cela relativise le manque à gagner, selon la plateforme milanaise.

Le prix du bien est fixé par un algorithme et un agent immobilier partenaire le confirme lors d'une visite. Casavo compte actuellement plus de 2 500 partenariats avec des agences immobilières. Avant de le revendre, la start-up rénove le logement si besoin. Casavo a, depuis son lancement, réalisé plus de 1 100 transactions immobilières, achats et reventes compris, pour une valeur totale de 300 millions d'euros.

Casavo a , réalisé plus de 1 100 transactions immobilières, pour une valeur totale de 300 millions d'euros

Quid de l'impact du Covid sur la proptech italienne ? Malgré un coup d'arrêt brutal de l'activité immobilière au premier confinement, les taux d'intérêt bas et la forte demande des acheteurs ont soutenu le marché en 2020, explique Giorgio Tinacci. Le chiffre d'affaires de la société s'élevait à 80 millions d'euros en 2020, en hausse de 120%. Casavo prévoit en 2021 une expansion "au même rythme". Par ailleurs, si l'ibuyer compte déjà 200 salariés répartis entre Espagne et Italie, elle se donne pour objectif en 2021 de passer à une équipe de 300 personnes, précisant que le focus se fera sur le développement de l'équipe d'ingénieurs. La plateforme, qui a déjà développé une application permettant de visiter les biens à distance, veut utiliser les capitaux levés pour "continuer à simplifier l'expérience client".

Quant au marché français, ce n'est pas pour tout de suite. "Nous nous concentrons sur sept marchés : Rome, Milan, Turin, Florence, Bologne et Vérone et Madrid. Notre priorité est de nous développer en Espagne puis, à long terme, nous avons pour but de couvrir les marchés clés d'Europe", détaille le CEO.

Newsletter patrimoine Abonnement newsletters Voir un exemple Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Casavo est également soutenue par Goldman Sachs, qui s'engage à financer jusqu'à 150 millions d'euros, afin d'assurer à la start-up de bénéficier des fonds nécessaires à l'achat de nouveaux biens immobiliers. Au total, la jeune pousse totalise 385 millions d'euros de financements, dette et capitaux propres compris, depuis sa création.