Réaliser 50 000 euros de travaux gratuitement, c'est tout à fait possible, explique cet expert immobilier

Les travaux ont bien souvent un coût très élevé pour les ménages Français. Néanmoins cet expert en immobilier a trouvé une astuce pour réaliser des beaux aménagements dans un logement sans débourser un euro.

Le vent a tourné sur le marché de l'immobilier. Désormais, les acheteurs, s'ils s'y prennent bien, peuvent se retrouver en position de force par rapport aux vendeurs ou aux constructeurs de logements. En effet, à ce jour, le secteur immobilier fait grise mine après avoir connu de glorieuses années d'effervescence. Le nombre de ventes de logements enregistre une baisse de 20% en 2023 par rapport à l'année précédente, selon une étude menée par MeilleursAgents.

En cause, de moins en moins de Français optent pour l'achat d'un bien immobilier à l'heure où le taux d'emprunt ne cesse d'augmenter, passant en moyenne de 2% fin 2022 à 4,05% en septembre 2023, d'après la Banque de France. D'autant que l'inflation, évaluée par l'Insee à 4,9% en septembre 2023, mine le pouvoir d'achat des ménages français et réduit donc les ardeurs de potentiels acheteurs.

Les acquéreurs se faisant plus rares, les vendeurs sont donc plus enclins à faire des concessions. Plus particulièrement lorsque ces vendeurs s'avèrent être les constructeurs de logements neufs. La construction est l'une des activités les plus durement touchées par la crise de l'immobilier, notamment à cause de la hausse fulgurante du prix des terrains à construire. Dans le cadre de l'application de la Loi Climat Résilience, le gouvernement entend réduire drastiquement l'artificialisation des sols, c'est-à-dire les constructions sur des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Or, moins il y a de terrains à bâtir et plus leur prix grimpe.

C'est justement sur ces constructions par des promoteurs que les acheteurs ont une carte à jouer. Il faut pour cela se rapprocher d'un constructeur de lotissement et non pas d'une entreprise qui fait bâtir une seule et unique maison. En effet, "les constructeurs ont entamé de vastes projets et recherchent désespérément des acheteurs afin de les rentabiliser", explique sur Twitter le propriétaire du compte LimmoDeMed, consultant en immobilier.

L'expert indique toutefois que "les constructeurs ne vendront jamais les biens à prix cassés, car dans l'immobilier résidentiel, la valeur d'un logement repose sur le prix de vente des logements similaires situés à proximité". Ainsi, une ristourne accordée pour une habitation fait chuter automatiquement le tarif de tous les autres biens du lotissement. En clair, un constructeur ne vendra pas une maison qui vaut 500 000 euros, à seulement 450 000 euros, mais il peut, pour le prix d'origine, proposer en supplément des travaux gratuits", affirme-t-il.

Selon lui, certains acquéreurs ont pu obtenir jusqu'à 50 000 euros d'aménagements gratuits comme la mise en place d'une cuisine haut de gamme, ou l'utilisation de matériaux de qualité pour les murs, les portes ou les escaliers. De cette façon, l'acheteur a fait une bonne affaire et le constructeur est soulagé d'avoir vendu son lot.