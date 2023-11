"Votre téléphone rame ? Cette astuce méconnue le rendra tout de suite beaucoup plus rapide"

Votre smartphone Android rame ? Cette manipulation très simple de 2 minutes peut le rendre beaucoup plus rapide.

Avec le temps, votre smartphone Android peut commencer à ramer et devenir beaucoup moins réactif. C'est souvent le cas après plusieurs années d'utilisation, de mises à jour logicielles et d'applications installées. Le téléphone finit par accumuler des données qui le ralentissent, si bien qu'il devient lent, voire complètement inutilisable. Heureusement, il existe une astuce méconnue pour redonner instantanément de la vitalité à votre appareil Android.

Selon de nombreux utilisateurs qui ont testé cette fonctionnalité cachée, le gain de rapidité est spectaculaire. Le smartphone retrouve sa fluidité d'antan en un clin d'œil. Mais de quoi s'agit-il ? Tout simplement de désactiver les animations et transitions visuelles de l'interface utilisateur. Ces effets graphiques demandent des ressources au téléphone à chaque navigation. Même s'ils ne semblent pas lourds individuellement, leur accumulation finit par peser sur les performances. En les supprimant, vous allégez le travail du processeur. Résultat : des temps de chargement raccourcis et une navigation plus fluide.

Bien sûr, l'interface perd en esthétisme une fois les animations désactivées. Mais vous gagnez tellement en rapidité que le jeu en vaut largement la chandelle. Surtout si votre smartphone est devenu extrêmement lent. L'opération ne prend que quelques minutes. Vous pourrez toujours réactiver les animations par la suite si vous le désirez.

Voici comment procéder étape par étape :

Rendez-vous dans les paramètres de votre smartphone et accédez à la section "À propos du téléphone". Trouvez l'option "Numéro de build" et appuyez dessus à 7 reprises. Un message vous indiquera que le mode développeur est activé. Validez avec votre code de déverrouillage. Retournez dans les paramètres, une nouvelle section "Options développeur" est désormais disponible. Dans cette section, cherchez les options d'animation et réduisez leur échelle ou désactivez-les complètement.

Et voilà ! En seulement 2minutes, votre smartphone Android retrouve toute sa réactivité. L'interface est moins jolie, mais nettement plus rapide. Vous gagnez plusieurs secondes à chaque action. Sur un appareil très ancien, c'est le jour et la nuit !

Bien entendu, désactiver les animations n'est pas une solution miracle. Si votre smartphone rame à cause d'un espace de stockage saturé ou d'une batterie en mauvais état, cela n'y changera pas grand chose. Pensez aussi à vérifier que vos applications sont à jour et à supprimer celles que vous n'utilisez pas. En faisant cela, vous pourrez continuer à utiliser votre smartphone quelques temps et éviterez d'en racheter un.