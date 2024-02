Il ne reste que quelques semaines pour profiter de cet avantage proposé par toutes les banques

Alors que les prix de l'immobilier chutent, les Français peuvent bénéficier d'un prêt à 0%. L'occasion pour les ménages, même les plus modestes, d'acheter un logement. Néanmoins, d'ici quelques semaines il sera trop tard.

Le compte à rebours est lancé. L'ensemble des Français ne disposent plus que de quelques semaines pour profiter d'un avantageux dispositif mis en place par les banques depuis des années. En effet, ce n'est qu'une question de temps avant que cette mesure ne perde une bonne partie des avantages qu'elle procure.

Cette aubaine, c'est le prêt à taux zéro, également baptisé PTZ. Il permet aux Français, et notamment aux ménages les plus modestes, d'accéder à la propriété en bénéficiant d'un crédit immobilier avec un taux d'intérêt de 0%. En clair, un emprunt sur lequel la banque ne récupère aucun intérêt.

Concrètement, avec un PTZ, il est possible d'obtenir un crédit à 0%, plafonné à 20 000 ou 25 000 euros, étalé sur 20 ou 25 ans selon les banques. De plus le remboursement du prêt peut débuter seulement au bout de la 5e, 10e ou 15e année qui suit la signature du contrat.

Pour de nombreux ménages, le PTZ constitue une opportunité à saisir afin d'acquérir un bien immobilier. D'autant plus à l'heure où le marché est jonché de bonnes affaires. En effet, les prix de l'immobilier baissent sur la majorité du territoire français. Dans plus de 40 départements, "la valeur des appartements et des maisons enregistre une baisse allant de 0,5 à 9%", indique Loïc Cantin, président de la Fédération nationale de l'immobilier (FNAIM).

Cependant, les taux d'emprunt, particulièrement élevés en ce moment, freinent les ambitions des potentiels acquéreurs. Ces derniers restent frileux à l'idée de trop s'endetter. Dans ce contexte, le PTZ permet d'alléger le coût de l'emprunt. Par exemple : emprunter 200 000 euros, sans prêt à taux zéro, à 4% sur 20 ans, coûte 90 870 euros. Pouvoir bénéficier d'un prêt de 20 000 euros à 0% permet d'emprunter seulement 180 000 euros à 4% et donc de réduire le coût du crédit à 81 780 euros, soit 9 000 euros de moins.

Mais il faut se dépêcher, car l'offre du PTZ va devenir nettement plus contraignantes à compter du 1er avril 2024. À cette date, le PTZ va être réformé. En zone tendue (dans les villes où la demande de logements est supérieure à l'offre), seuls les logements neufs collectifs seront éligibles au PTZ. Ainsi, les maisons individuelles seront exclues du dispositif.

En zone détendue, seuls les logements anciens avec travaux seront financés par le PTZ. Ce ne sera plus le cas des constructions neuves. Enfin, pour les biens anciens, seuls les travaux d'isolation et de rénovation énergétique ouvriront droit au PTZ. Il faut noter également que le zonage lui-même va être révisé, ce qui réduira aussi le nombre de biens éligibles.

Aussi, les experts sont formels : pour profiter du PTZ tel qu'on le connaît aujourd'hui, il est impératif de déposer une demande de prêt immobilier dans les semaines à venir. En cause, il faut compter en moyenne 2 mois entre la demande de prêt immobilier et le déblocage des fonds. Une fois ce délai dépassé, les contraintes seront plus nombreuses.