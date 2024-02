Est-ce que j'habite dans une zone dangereuse ? Ce site répond en moins de 10 secondes

Une plateforme en ligne renseigne en quelques clics sur les risques majeurs autour de son lieu d'habitation. Un outil développé par l'Etat et un établissement scientifique.

Savoir si l'on habite une zone à risque est primordial, surtout lorsque l'on envisage d'acheter ou de louer un bien immobilier. Fruit d'une collaboration entre le ministère de la Transition écologique et l'établissement public BRGM (Bureau de recherches géologiques et minières), un site Internet permet en quelques secondes de connaître les risques naturels et technologiques auxquels on peut être exposé à son adresse.

L'interface de ce site a été pensée pour être la plus intuitive possible. Il suffit de saisir une adresse dans le moteur de recherche pour obtenir immédiatement un tableau récapitulatif des différents risques : inondation, mouvement de terrain, séisme, feu de forêt... Chaque risque est assorti d'un code couleur pour une lecture facile : vert quand il n'y a pas de risque, orange quand il existe un risque faible, rouge pour un risque important.

Les informations sont également détaillées par type de risque. On peut ainsi connaître par exemple la nature de l'inondation (débordement de cours d'eau, submersion marine, ruissellement, remontées de nappes phréatiques), sa probabilité d'occurrence et l'intensité du dernier événement connu.

Outre les risques à l'adresse exacte saisie, le site fournit aussi des données à l'échelle de la commune. Cette vision plus large permet de se faire une idée globale des menaces auxquelles le secteur est exposé.

Par ailleurs, il ne se contente pas des risques naturels. Il intègre également les risques technologiques liés aux activités humaines : sites industriels, stockage de produits dangereux, transports de matières inflammables ou explosives. La pollution des sols et la présence de radon sont aussi indiquées, pour les adresses situées dans des zones concernées.

Bien que n'ayant qu'une valeur informative et non réglementaire, ce site fournit des données précieuses. Elles permettent aux citoyens de mieux appréhender les dangers potentiels avant d'emménager quelque part, mais aussi de mettre en place des mesures de prévention adaptées.

Les collectivités territoriales et aménageurs peuvent également s'appuyer sur ces informations pour élaborer des politiques de prévention des risques à l'échelle des quartiers et communes. Quant aux professionnels de l'immobilier, il les aide à remplir leurs obligations d'information des acquéreurs et locataires.

Si ce site comble un vrai besoin d'accès à l'information sur les risques, des limites subsistent. Sur certains territoires, les données disponibles restent parcellaires. La précision à la parcelle cadastrale n'est par ailleurs pas toujours garantie. Georisques.gouv.fr, puisque c'est de ce site qu'il s'agit, demeure toutefois aujourd'hui l'outil de référence pour connaître les menaces environnant son lieu d'habitation.

Sa simplicité d'utilisation et la richesse des informations délivrées en font une porte d'entrée incontournable vers la connaissance et la gestion des risques.