Louer son toit à cette entreprise peut rapporter 25 000 euros par an - et elle cherche des clients

Et si le jackpot était à portée de main ? Un dispositif permet au propriétaire de toucher une redevance très importante… Tout ça, grâce à son toit ou son terrain.

Faire de sa maison un investissement rentable, c'est un rêve pour beaucoup. Mais la rentabilité vient souvent avec un coût : chambres d'hôtes, gîtes ou locations longue durée. Toutes ces offres d'hébergement apportent un lot de contraintes importantes qui peuvent au final en refroidir certains.

Il existe pourtant un moyen de faire fructifier son bien sans presque aucun investissement. Il suffit d'avoir un toit ou un terrain et de le faire connaître à des entreprises très particulières : des Towerco, ces sociétés travaillent pour le compte d'opérateurs de téléphonie mobile.

Oui, car avec l'arrivée de la 5G depuis quelques années, les opérateurs sont à la recherche de la bonne affaire, du lieu parfait pour s'y développer. Chaque jour, Orange, SFR, Bouygues ou Free se livrent à une guerre sans merci. Objectif : être celui qui aura le meilleur réseau de France.

Aujourd'hui, près de 375 000 antennes-relais sont réparties sur 70 000 sites sur tout le territoire. Et pourtant le nombre d'antennes-relais ne fait qu'augmenter. "Nos téléphones ne cessent de vouloir plus de données pour fonctionner. Il faut toujours plus d'antennes pour satisfaire les utilisateurs", détaille Nicolas Roy. L'homme est à la tête de TOTEM, société qui gère près de 20 000 sites partout en France. Ces sites sont ensuite utilisés par les opérateurs mobiles pour poser leurs bornes 4G ou 5G.

Pour les propriétaires, avoir une antenne-relais, cela rapporte. "Nous disposons d'un fonds de travaux de près de 300 000 euros grâce à la location de notre toit, sur lequel sont implantées trois antennes-relais. Avec ces fonds, nous allons pouvoir voter cette année le ravalement des deux bâtiments principaux de notre résidence", raconte au magazine Le Particulier, Mathilde Perret. Le cas de cette Montreuilloise reste exceptionnel, Le Particulier estime que la redevance annuelle est comprise en moyenne entre 15 000 et 25 000 €.

Tous les jours, des entreprises comme TOTEM sont à la recherche de points hauts pour y implanter de nouvelles antennes : champs, plages, toits de maisons. "Quand on regarde l'histoire de la téléphonie, il y a sans arrêt des évolutions technologiques qui font qu'il y a une nouvelle demande, un besoin de créer des nouveaux points de couverture. Depuis trente ans, on ne voit pas le bout", confie Nicolas Roy.

Dernièrement, l'homme a observé un basculement dans l'installation des bornes. "Pendant longtemps, les opérateurs nous donnaient une zone de recherche dans laquelle ils souhaitaient s'implanter et on leur proposait des lieux. Mais dernièrement il y a eu un renversement. De plus en plus, on propose des sites à nos clients." C'est pourquoi, les propriétaires ou les bailleurs qui se manifestent auprès de TOTEM sont très précieux pour l'entreprise. Pour cela, TOTEM invite ceux qui sont intéressés à prendre contact sur son site web.

Pour autant, "il faut savoir que tout site n'est pas accessible. Il faut que la zone intéresse." Il faut qu'elle corresponde aux besoins des opérateurs et qu'elle puisse accueillir facilement une antenne. Et il faut garder une chose en tête : avoir une antenne-relais, "ce n'est pas neutre", fait savoir Nicolas Roy. C'est une tour imposante qui peut dénaturer un toit, même s'il existe des moyens de bien l'intégrer au décor.