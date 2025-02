C'est ici qu'on trouve les maisons les moins chères du sud de la France - moins de 100 000 euros la maison

Alors que les prix de l'immobilier restent au plus hauts dans de nombreuses régions, certains territoires demeurent étonnamment accessibles.

Le rêve de devenir propriétaire semble inaccessible pour de nombreux Français. Pourtant, loin des métropoles où les prix demeurent élevés, il existe encore des territoires où l'immobilier reste abordable. Une réalité qui mérite qu'on s'y attarde, particulièrement à l'heure où les taux d'intérêt retent hauts.

Dans l'Hexagone, plusieurs départements se distinguent par leurs prix attractifs. La Haute-Marne, située dans le Grand Est, figure parmi les zones les plus accessibles du pays avec un prix moyen de 90 000 euros pour une maison. Dans la Creuse, au cœur de la Nouvelle-Aquitaine, les maisons s'échangent en moyenne à 95 000 euros. La Nièvre, en Bourgogne-Franche-Comté, complète ce podium des départements où l'immobilier reste sage, avec des biens qui se négocient autour de 98 000 euros. C'est chiffres sont révélés par une étude de Nexity.

Ces territoires partagent des caractéristiques communes : une densité de population modérée, un éloignement relatif des grandes métropoles et un tissu économique principalement rural. Mais ils offrent en contrepartie une qualité de vie appréciable, avec des espaces naturels préservés et un patrimoine architectural riche. A l'inverse, le marché immobilier du sud de la France présente généralement des prix plus élevés, portés par l'attractivité du climat méditerranéen et la présence de grandes agglomérations dynamiques. Pourtant, l'étude réalisée par Nexity révèle une exception notable qui bouscule les idées reçues.

En effet, la Lozère, nichée au cœur de l'Occitanie, est le département le moins cher du sud de la France. Les maisons s'y négocient en moyenne à moins de 100 000 euros, un niveau de prix qui détonne dans un sud réputé pour sa cherté. Au mètre carré, le prix d'une maison se situera entre 750 et 1 700 euros. Quant au tarif d'un appartement, il se négocie de 1 250 à 2 443 euros le mètre carré.

Ce département, le moins peuplé de France métropolitaine avec environ 76 000 habitants, se distingue par sa diversité géographique exceptionnelle. Du Mont Lozère qui culmine à 1 699 mètres, aux gorges du Tarn en passant par les plateaux calcaires des Causses, le territoire offre des paysages à couper le souffle. La préfecture, Mende, avec ses 11 000 habitants, propose tous les services essentiels tout en conservant un charme authentique d'une ville moyenne.

La Lozère bénéficie également d'une situation stratégique, à mi-chemin entre Clermont-Ferrand et Montpellier. Le département est traversé par l'A75, qui le relie directement à la Méditerranée, tandis que plusieurs lignes ferroviaires le connectent aux grandes villes environnantes. Cette accessibilité croissante n'a pourtant pas encore fait flamber les prix de l'immobilier.

Cette particularité s'explique notamment par l'enclavement relatif de certaines zones du territoire, son caractère rural marqué et l'absence de grande ville. Mais ces apparents handicaps constituent aussi ses atouts : des paysages préservés, classés au patrimoine mondial de l'Unesco pour les Causses et les Cévennes, un art de vivre authentique et un patrimoine naturel exceptionnel qui en font un havre de paix pour les amateurs de nature et de tranquillité.

Le département attire de plus en plus de télétravailleurs et de familles en quête d'une meilleure qualité de vie, séduits par la possibilité d'acquérir une propriété spacieuse pour un budget modéré. La Lozère offre ainsi une alternative séduisante pour ceux qui souhaitent s'installer dans le sud de la France sans se ruiner, tout en profitant d'un cadre de vie exceptionnel entre montagnes et garrigues.