Ce château normand a été transformé en palais marocain - c'est le bien en vente le plus cher de France

Ce château privé est parmi les plus grands de France. "C'est probablement le bien le plus fastueux et le plus insolite qui existe en France", selon l'agent immobilier.

"C'est probablement le bien le plus fastueux et le plus insolite qui existe en France". Dans la télé-réalité "L'Agence", Martin Kretz, directeur associé de l'agence immobilière Kretz, pose le décor. Depuis de longs mois, ils doivent vendre une propriété d'exception : un château et son domaine à Gretz-Armainvilliers.

Contacté par le Journal du Net, Brigitte Kahan, l'agent en charge du dossier, annonce que le château est à vendre pour 180 millions d'euros. "Sur le marché français, c'est certainement le bien le plus cher à vendre en ce moment", confie l'agente.

C'est que le bien est particulièrement exceptionnel : 9 000 mètres carrés, 100 pièces, 40 chambres, la plus grande cuisine de France, voire d'Europe, faisant de lui "un des plus grands châteaux privés de France", le tout dans un style architectural anglo-normand. Autre particularité : vu du ciel, le château forme un point d'interrogation.

Dans les années 1990, lorsque le roi du Maroc, Hassan II, reprend le château, il entame des travaux "colossaux". Pendant six ans et pour près de 100 millions d'euros, il fait transformer l'intérieur en palais marocain. Puis à la mort d'Hassan II, c'est au tour de Mohammed VI, actuel roi du Maroc, de reprendre les rênes du domaine.

Mosaïques, bois sculptés, tapisseries, mobiliers typiques : l'intérieur détonne avec l'extérieur, construit au XIXe siècle par le baron Edmond de Rothschild. Le reste de la propriété est à l'image du château : sans mesure. Le domaine comprend "une chasse, deux étangs, une forêt, une ferme biologique, 36 dépendances, un haras et de nombreux bâtiments annexes", pour un bien situé à 30 kilomètres de Paris et à seulement 20 minutes de Disneyland Paris.

"On arrive, on a l'impression d'entrer dans une réserve naturelle, avec la nature à perte de vue, aucune construction. Ca semble assez entretenu mais, c'est aussi complètement sauvage. C'est déroutant", résume Martin Kretz.

Aujourd'hui, ce n'est plus Mohammed VI ou son personnel qui entretient le bâtiment, mais Essam Janahi, un homme d'affaires bahreïnite. Depuis un an, le château est à vendre non sans mal, et dans des circonstances parfois rocambolesques.

En avril 2024, Paris Match publie un scoop : "425 millions d'euros : l'ancien château de Mohammed VI est à vendre". Un prix affolant, un agent immobilier qui joue les intermédiaires et parle à la presse. Spécialistes et journalistes ne comprennent pas comment ce bien peut être mis en vente à un prix aussi exorbitant.

Mais voilà, l'avocat d'Essam Janahi monte au créneau : jamais ils n'ont accordé de mandat à ce mystérieux agent immobilier et jamais le château ne sera proposé à ce prix-là. Aujourd'hui, donc, le prix de vente est bien plus "faible", mais encore difficile à vendre. Une chose est sûre, le château de Gretz-Armainvilliers ne deviendra pas la maison privée la plus chère au monde. Ce titre revient à un manoir de Louveciennes (Yvelines) vendu 275 millions d'euros, en 2015.

