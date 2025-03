Si ce message s'affiche sur votre téléphone, votre carte SIM est peut-être piratée - voici comment réagir

Les autorités françaises et espagnoles signalent de plus en plus d'arnaques liées au piratage des cartes SIM.

Le message s'affiche systématiquement en haut à gauche sur l'écran du téléphone. En temps normal, à cet emplacement, l'utilisateur voit d'habitude la qualité de son réseau et l'état de sa connexion internet. Quatre barres, plus ou moins pleines, indiquent la puissance du réseau mobile permettant d'appeler ou d'envoyer des SMS, et juste à côté apparaît un logo Wifi, 3G, 4G ou 5G. Dans certains cas, le nom de l'opérateur mobile (SFR, Orange, Bouygues, FREE...) est également inscrit.

Toutefois, par moments, il peut s'avérer qu'à la place de ces informations soit indiquée la mention "Pas de service". Cette dernière signifie tout simplement que les réseaux mobiles et internet sont inaccessibles. Peut-être parce que le téléphone ne capte pas à l'endroit où se trouve l'utilisateur. Cela arrive souvent dans les transports ou dans les sous-sols. Dans la plupart des cas, il suffit de changer de pièce, de se rapprocher d'une fenêtre, de changer d'endroit, ou d'attendre un peu, pour que le téléphone capte à nouveau. Mais l'inscription "Pas de service" peut parfois être récurrente, voire même s'afficher dans des endroits où l'utilisateur capte bien d'habitude.

Dès lors, il faut se méfier. Ce message est peut-être le signe que la carte SIM a été piratée. En effet, de plus en plus de cas d'usurpation de cartes SIM sont signalées en 2025, notamment par la gendarmerie française et la police espagnole. Cette technique frauduleuse, baptisée "SIM Swap" ou encore (en bon français) "fraude à la portabilité du numéro de téléphone mobile", permet aux cybercriminels de prendre le contrôle des smartphones de leurs victimes.

Les pirates utilisent diverses méthodes pour infecter les appareils, comme le phishing, les malwares ou les virus transmis par e-mail et SMS, afin de copier les informations de la carte SIM sur leurs propres appareils. Les criminels parviennent à tromper les opérateurs téléphoniques pour transférer le numéro de téléphone de la victime vers une nouvelle carte SIM qu'ils contrôlent. Une fois cette manipulation effectuée, ils peuvent intercepter les appels, les messages et accéder aux différents comptes associés au numéro de téléphone, notamment les applications bancaires. Tout ce qu'il faut pour escroquer sans vergogne les victimes.

En clair, avec l'usurpation de carte SIM, les escrocs dérobent le téléphone des victimes sans même avoir eu de contact physique avec elles. Voilà pourquoi le téléphone affiche la mention "Pas de Service" : tout simplement parce que la carte SIM présente dans le téléphone ne marche plus.

Face à une suspicion de piratage, une réaction rapide est cruciale. La première étape consiste à contacter immédiatement son opérateur téléphonique pour signaler l'incident et sécuriser la ligne. Il est ensuite impératif de prévenir sa banque pour surveiller les mouvements suspects et potentiellement bloquer les comptes.