"J'ai acheté ma maison sur Amazon, elle a été livrée en 1 mois"

Sur Amazon, il est possible de se faire livrer une maison chez soi, pour le prix d'une voiture.

Amazon, le géant du e-commerce connu pour ses livraisons rapides de livres, vêtements ou produits électroniques, propose bien plus que des produits du quotidien. On trouve sur la plateforme des montres de luxe, des voitures sans permis, et plus surprenant encore, des maisons préfabriquées livrables en quelques semaines seulement.

Ces habitations modulaires sont disponibles en plusieurs modèles et tailles, allant d'environ 20 m² à plus de 50 m². Par exemple, le modèle "S.E.Q Double Story" est une maison conteneur extensible de 8,40 m x 5,76 m, offrant deux niveaux et une surface habitable généreuse.

Conçue avec une structure en acier léger et des panneaux isolants, elle comprend un salon, une cuisine équipée (avec armoires, évier et robinetterie), une salle de bain complète (douche, toilettes, lavabo), et plusieurs chambres selon la configuration choisie. Les fenêtres à double vitrage et les portes sécurisées assurent luminosité et intimité. Ces maisons sont livrées avec systèmes électriques et de plomberie préinstallés, prêtes à être raccordées aux réseaux.

La livraison s'effectue généralement en trois semaines à un mois. Les maisons arrivent sous forme de modules ou en kit à assembler. Certains modèles sont pliables et se déploient facilement, tandis que d'autres nécessitent un montage plus complexe. Une fois commandée, le client la reçoit dans un container. Il suffit ensuite de la déplier ou de l'assembler pour donner forme à l'habitation.

Amazon propose actuellement plus d'une dizaine de modèles différents, avec des prix variant considérablement. Si le modèle "S.E.Q Double Story" avoisine les 37 000 euros, d'autres options sont bien plus abordables. Le modèle "Luxury Villa" de 38 m² est proposé à environ 16 200 euros, tandis que des versions peuvent descendre jusqu'à 7 000 euros. Ces prix défient toute concurrence dans le contexte immobilier actuel, même si la livraison peut représenter un coût supplémentaire important.

Cependant, acheter une maison préfabriquée sur Amazon n'est pas aussi simple que commander un livre. En France, les résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs sont soumises à une réglementation stricte.

Pour l'installation, des démarches administratives varient selon la taille de l'habitation. Pour une maison de moins de 20 m², une simple déclaration préalable de travaux suffit, tandis qu'au-delà, un permis de construire devient obligatoire, avec un coût d'environ 50 € HT/m² et un délai d'obtention de deux mois. S'ajoutent également une taxe d'aménagement (environ 500 €) et la taxe foncière annuelle. De plus, il faut prévoir le raccordement aux réseaux d'eau et d'électricité, représentant environ 1 000 € supplémentaires.

Il convient aussi de noter que, malgré leurs caractéristiques de résistance annoncées (résistance au vent, aux séismes, au feu), ces maisons préfabriquées ne présentent pas la même durabilité qu'une construction traditionnelle. Fabriquées en Chine pour la plupart, avec des matériaux moins robustes, leur pérennité n'est pas comparable à celle d'une maison en dur.