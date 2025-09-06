Les retraités perdent 180 euros par mois de pension à cause d'un simple oubli

Les montants des pensions de retraite versées aux retraités sont souvent mal calculés. Une simple démarche permet de réclamer son argent oublié.

Après une vie de labeur vient le moment de prendre sa retraite. Si cet enchainement semble évident, beaucoup de Français oublient que toucher une pension de retraite n'est pas un droit automatique en France. En effet, c'est un droit "quérable", c'est à dire qu'il faut en faire la demande. Pour réclamer le versement de sa pension de retraite, un salarié doit s'orienter vers les caisses de retraite auprès desquelles il a cotisé pendant sa carrière professionnelle : caisse du régime général, caisse de retraite complémentaire, etc.

Or, selon un rapport de la Cour des comptes, un nouveau retraité sur 10 touche une pension de retraite inférieure à ce qu'elle devrait être. En cause, ces anciens salariés oublient de réclamer à certaines caisses de retraite le versement de leur pension. Tout simplement parce qu'ils ne se souviennent plus avoir cotisés des trimestres auprès d'elles pendant leur carrière. Sur la durée, le manque à gagner est conséquent. A titre d'exemple, une pension injustement réduite de seulement 20 euros par mois représente une perte de 6 000 euros sur 25 ans de retraite.

Le phénomène des droits non réclamés dépasse largement le cercle des nouveaux retraités. Sur les 17 millions de retraités actuels, environ un million pourraient toucher une pension de retraite plus élevée s'ils faisaient valoir l'ensemble de leurs droits.

Au delà des pensions non demandées, de nombreux retraités ne réclament pas le versement de sommes détenues sur des dispositifs d'épargne retraite supplémentaire, comme les PER, les PERCO, les PERE, les contrats Madelin ou Corem. En effet, après une carrière de 40 ans, certaines personnes oublient parfois qu'un ancien employeur leur avait ouvert un contrat de retraite supplémentaire, comme c'est le cas dans de nombreuses entreprises. Les montants accumulés sur ces comptes épargne retraite restent ainsi bloqués, privant les retraités de revenus auxquels ils ont pourtant droit.

Le sommes en jeu sont pourtant considérables. Rien qu'en 2023, l'Union Retraite a reversé 13 millions d'euros à des retraités français qui n'avaient pas réclamé tous leurs droits auprès des caisses de retraite ou des organismes gérant les dispositifs d'épargne retraite. Selon une étude de la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES), les retraités en situation de non-recours passent à côté d'une somme comprise entre 40 et 180 euros bruts par mois.

Il existe néanmoins un outil qui permet de récupérer son argent "perdu". Les Français, qu'ils soient encore en activité ou déjà à la retraite, peuvent désormais consulter le site Info Retraite. Dans la rubrique "Mon épargne retraite", ils peuvent identifier tous leurs produits d'épargne retraite qu'ils détiennent même sans le savoir.

Le site permet également de faire le bilan complet de ses trimestres cotisés en référençant tous les employeurs pour qui le retraité a travaillé au cours de sa carrière.