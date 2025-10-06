C'est l'endroit en France où les villas en bord de mer sont les moins chères... et c'est l'un des plus jolis !

Dans ce coin, on peut admirer la vue de la mer pour 2 000 euros le mètre carré et parfois moins.

Les villas les moins chères du bord de mer français se trouvent étonnamment dans une région réputée pour sa beauté et son patrimoine. On pourrait croire que ces villas se trouveraient le long de zones polluées par l'industrie ou contaminées par des algues, ce qui pourrait justifier son prix bas.

Pourtant, c'est bien le long de la côte Ouest, dans le Cotentin, que l'on trouve ces maisons aux prix défiant toute concurrence. Au cœur de ses marais et le long de ses plages interminables ayant accueilli le débarquement de Normandie, le prix médian au mètre carré des maisons est de 1 700 euros, selon les chiffres des notaires de France.

C'est plus précisément le long de la face est du Cotentin, celle qui donne sur le Calvados, qui est particulièrement abordable. Autour de la ville de Carentan-les-Marais et de la baie de Veys, le prix médian au mètre carré tutoie les 1 500 euros et dans certaines communes avoisinantes les prix descendent même à 1 200 euros le mètre carré.

En ce moment, une maison de 164 mètres carrés, comprenant un hectare de terrain, y est en vente pour 220 000 euros seulement. Plus à l'ouest, une villa de 160 mètres carrés, comprenant trois chambres, une véranda de 20 mètres carrés et un terrain situé à moins d'un kilomètre des plages a été mise en vente 300 000 euros.

Dans le Cotentin, même du côté des stations balnéaires plus connues comme autour de Granville, les prix de l'immobilier restent aux environs des 2 000 euros le mètre carré. Les prix grimpent naturellement au cœur de ces stations prisées. Dans le centre Granville, comptez plutôt 3 500 euros du mètre carré par exemple. A titre de comparaison, à Deauville une maison se vend en moyenne 7 000 euros le mètre carré ; à Ouistreham, c'est 5 000 euros le mètre carré ; à Saint-Malo, comptez 4 300 euros le mètre carré.

Le Cotentin est loin d'être le seul endroit en France où faire de bonnes affaires. Pour avoir du soleil sans payer trop cher, le sud de l'Hérault semble être l'endroit idéal. Selon les données des notaires de France, dans les communes de Vias et de Sérignan, une maison de 100 mètres carrés, se vendrait environ 280 000 euros, en prenant en compte le prix au mètre carré. Un peu plus loin dans les terres, à Villeneuve-lès-Béziers, les maisons se vendent sous les 1 800 euros du mètre carré. Des maisons à petit prix qui permettent de profiter de 100 jours d'ensoleillement par an.

Mais là où de très bonnes affaires se font, c'est en Espagne. Des maisons à deux pas des plages y sont vendues pour le prix d'un studio. La Costa Blanca a la réputation d'être particulièrement abordable. De l'autre côté de la frontière, avec ses 300 jours d'ensoleillement par an et ses fameux lacs de sel rose, vers Torrevieja, des maisons se vendent pour 60 000 euros.