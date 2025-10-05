Ce café augmente votre chance d'avoir une maladie cardiovasculaire, évitez-le

Plusieurs règles sont à respecter pour consommer du café en limitant les conséquences potentielles sur votre santé.

C'est de loin la boisson la plus consommée en France après l'eau. Plus de 8 Français sur 10 déclarent boire du café quotidiennement selon une étude Opinion Way, mais le font-ils correctement ? Certes, cette boisson a des bienfaits reconnus, le plus célèbre étant la stimulation du système nerveux qui permet d'être plus éveillé et d'avoir une meilleure activité cérébrale. Riche en antioxydants, le café a également des effets anti inflammatoires pour les artères. Pour autant, cette boisson n'est pas une formule magique et il convient de respecter certaines règles pour en conserver les bienfaits.

L'Université de Tulane, en Louisiane, aux Etats-Unis révèle dans une étude que boire du café exclusivement le matin réduit les décès cardiovasculaires de 31%. Pour atteindre ce résultat, les chercheurs ont étudié les données de 40 725 adultes entre 1999 et 2018. Un échantillon important qui leur permet de conclure que le moment de la journée où le café est ingéré compte plus que la quantité.

"Boire du café l'après-midi ou le soir perturbe le cycle du corps, et notamment la sécrétion de mélatonine qui va induire le sommeil et cela peut générer des troubles, décrypte le docteur Faïza Bossy, médecin généraliste et vasculaire. Il vaut mieux consommer le café le matin pour ne pas sacrifier la qualité de son sommeil, ce qui peut avoir des répercussions sur la santé." En résumé, pour votre santé, il vaut mieux éviter le petit café du début d'après-midi.

L'étude américaine se targue ne pas prendre en compte la quantité de café ingérée. Toutefois, il convient de ne pas trop en boire. "On ne peut pas dire qu'il y a un seuil absolu car ça dépend de la sensibilité de la personne, de son poids et de ses antécédents médicaux, explique Dr Faïza Bossy. Ce qui est suggéré c'est de ne pas dépasser un niveau de 400 milligrammes de caféine par jour, ce qui correspond à 4 ou 5 tasses de café filtré standard." Dépasser cette limite augmente les risques de maladie cardiovasculaire.

Autre piège dans lequel il ne faut pas tomber lorsqu'on consomme du café : l'ajout de sucre. S'il est possible de sucrer son café, la dose doit rester raisonnable. "Noyer son café sous des tonnes de sucre, de crème grasse ou de sirop peut annuler tous les bénéfices et provoquer des effets néfastes. Le café noir peu sucré est souvent reconnu comme la version la moins délétère", assure Dr Faïza Bossy, en rappelant de ne pas en faire d'excès.

Outre la quantité de caféine et le moment de la journée, le choix du café est également important. Il est recommandé de consommer majoritairement du café filtré, et de pas abuser du café non filtré, moins bénéfique pour l'organisme. Privilégier les grains de qualité est un bon moyen de s'assurer de la qualité de la boisson, tant gustativement que pour son bien-être. Pour limiter sa consommation, quelques alternatives existent comme le café blanc, une boisson à base de fleur d'orange ou encore la chicoré.