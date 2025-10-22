RENT Paris 2025 : le JDN vous offre un code promo pour le grand rendez-vous de la proptech

Les professionnels de l'immobilier ont rendez-vous les 5 et 6 novembre Porte de Versailles à Paris pour la nouvelle édition de RENT, l'événement européen dédié aux innovations et technologies de l'immobilier.

Le salon RENT (Real Estate & New Tech), rendez-vous incontournable du secteur immobilier, tiendra sa prochaine édition les mercredi 5 et jeudi 6 novembre 2025 au Pavillon 6 de Paris Expo Porte de Versailles. Agents immobiliers, administrateurs de biens, gestionnaires, investisseurs, promoteurs, notaires... Au total 12 000 professionnels sont attendus pour découvrir comment les dernières innovations technologiques et digitales transforment leur métier.

Au programme cette année : plus de 120 conférences, tables rondes et ateliers animés par des experts reconnus. Parmi les temps forts, des débats sur des sujets clés comme "Les influenceurs immobiliers : menace ou opportunité pour les agents traditionnels ?" ou encore "Devenez la référence locale : le pouvoir du personal branding".

Côté exposition, plus de 400 entreprises leaders et startups innovantes présenteront leurs dernières solutions lors de cette édition 2025. De quoi permettre aux visiteurs de se tenir à la pointe sur tous les aspects de leur activité : référencement local, marketplaces immobilières, outils de transaction, solutions de gestion, domotique, rénovation énergétique, etc. L'occasion aussi de networker efficacement et de nouer des partenariats fructueux. Autre temps fort attendu : la soirée du mercredi qui accueillera le Festival de la Proptech jusqu'à 21h30.

L'événement est payant avec des pass 1 ou 2 jours, en présentiel ou en ligne. Il est possible pour les professionnels de l'immobilier de valider des heures de formation obligatoires en assistant à au moins 2 heures de conférences. En tant que partenaire média, le JDN propose à ses lecteurs un tarif préférentiel de 150€ HT pour un Pass 2 jours (au lieu de 390€) avec le code RENT2025JOURNALDUNETPARTNERS. Pour en profiter, c'est ici.