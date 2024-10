Alstom France change de cap avec Frédéric Wiscart aux commandes

Frédéric Wiscart succède à Jean-Baptiste Eyméoud à la tête d'Alstom France, apportant une expertise solide en gestion de projets industriels et une ambition pour redresser les délais de production.

Le groupe Alstom, leader mondial en solutions de mobilité, amorce une transition significative à la tête de sa région France. À partir du 4 novembre, Frédéric Wiscart, ancien directeur général d'Arabelle Solutions, une entité du groupe EDF, succédera à Jean-Baptiste Eyméoud. Cette nomination vise à consolider la position de l'entreprise en France et à relever les défis posés par les retards de production.

Une nomination stratégique pour Alstom France

Frédéric Wiscart, fort de plus de vingt ans d'expérience dans le secteur de l'énergie, s'apprête donc à prendre les commandes d'Alstom France. Diplômé de l'École polytechnique et de l'École nationale des ponts et chaussées, il a forgé son expertise en gestion de projets d'infrastructure complexes, notamment dans le secteur de l'énergie avec des postes stratégiques chez GE Power et l'ancien Alstom Power.

Avant cette nomination, il occupait le poste de directeur général d'Arabelle Solutions, entreprise rachetée par EDF en 2024 et spécialisée dans les îlots de turbines nucléaires, où il gérait une équipe de 3 400 personnes réparties sur 16 sites à l'international.

En commentant cette transition, Henri Poupart-Lafarge, Directeur Général d'Alstom, a déclaré : "La vaste expérience de Frédéric et son bilan solide en matière de direction d'entreprise font de lui un excellent choix pour diriger Alstom France", dans le communiqué d'Alstom.

De son côté, Frédéric Wiscart a exprimé son enthousiasme : "Je suis déterminé à mettre mon expertise des grands projets industriels au service des clients d'Alstom en France", a-t-il affirmé, en soulignant son engagement pour la mission du groupe en matière de mobilité durable et innovante.

Défis industriels et perspectives pour Alstom France

L'arrivée de Frédéric Wiscart intervient dans un contexte complexe pour Alstom France, qui doit rattraper des retards de production affectant plusieurs projets stratégiques. Ces projets incluent les TGV M destinés à SNCF Voyageurs, les nouveaux RER pour Île-de-France Mobilités, les métros de Lille et les trains régionaux pour Transdev dans le sud-est de la France.

L'impact de ces retards sur l'image de l'entreprise est notable, d'autant plus qu'ils concernent des projets emblématiques pour le transport public en France. Alstom espère qu'avec l'expérience de Frédéric Wiscart en gestion de projets d'infrastructure, ces retards seront surmontés rapidement.

Henri Poupart-Lafarge a souligné cet objectif de stabilisation : "Je suis convaincu que, sous sa conduite, Alstom France poursuivra les progrès opérationnels réalisés ces dernières années et contribuera de manière significative à notre mission de développement de solutions de mobilité innovantes et durables", a-t-il déclaré, cité par BFM BUSINESS, exprimant l'importance de cette nomination pour l'atteinte des objectifs stratégiques d'Alstom en France.

En tant que dirigeant, Frédéric Wiscart aura sous sa responsabilité 16 sites industriels en France, dont des installations clés comme celles de Valenciennes et de Crespin, dans les Hauts-de-France. Le site de Valenciennes est dédié à la conception, la fabrication et les tests de métros, de tram-trains et de trains régionaux à deux niveaux, tandis que Crespin se concentre sur l'entretien et la révision de matériels roulants, en plus de la gestion de la durée de vie des actifs.

Après neuf années passées à la tête d'Alstom France, Jean-Baptiste Eyméoud passera officiellement le relais à Frédéric Wiscart début novembre, tout en assurant la transition jusqu'à la fin décembre. Durant son mandat, Jean-Baptiste Eyméoud a joué un rôle clé dans le développement de la nouvelle génération de TGV M, un projet emblématique pour la mobilité en France et dans le monde.