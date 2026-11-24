Paris lance une réserve nationale de minerais critiques pour sécuriser l'approvisionnement des secteurs industriels face aux tensions géopolitiques.

Pour répondre aux dépendances des industriels, la France va se doter de "stocks stratégiques" de "terres rares et certains métaux prioritaires". Le chef de l’Etat a annoncé ce projet, calqué sur les réserves existantes de pétrole, pendant une table ronde organisée à huis clos à l’Elysée avec une quinzaine d’industriels. Il vise à accroître l’autonomie de secteurs essentiels de l’économie française, comme la défense, l’aéronautique et l’automobile, face aux risques de ruptures d’approvisionnement.

Un projet piloté par la Caisse des dépôts

La Caisse des dépôts le pilotera et devra à présent consulter les industriels des secteurs stratégiques (défense, aéronautique, automobile…) qui utilisent ces matières premières incontournables. La présidence a expliqué que ces stocks s'accompagneront d'un mécanisme "d'achats mutualisés".

Présentes à l’état naturel, les terres rares sont à la fois des éléments chimiques et des métaux. Leur nombre s’élève à 17 : le scandium, l’yttrium, ainsi que les 15 lanthanides, dont le néodyme. Elles occupent une place majeure dans les domaines de l’énergie, de l’environnement et de la défense, tout en étant largement contrôlées par la Chine. Des industries jugées critiques peuvent être paralysées en cas de ruptures d’approvisionnement.

Le projet français porte sur environ 20 des 34 matières premières classées comme critiques par l'Union européenne en 2023. La présidence souhaite rendre les stocks opérationnels dès 2027, sans détailler le calendrier de leur constitution. Le projet pourrait dépendre en partie de l'issue de l'élection présidentielle du printemps. La constitution d'une réserve nationale de minerais figure dans le programme d'au moins un candidat : l'insoumis Jean-Luc Mélenchon.

Le chef de l’Etat a aussi annoncé le renforcement du "conditionnement" des aides publiques pour trois secteurs (défense, aéronautique et automobile), qui devront impérativement diversifier leurs sources d’approvisionnement en minerais stratégiques pour continuer à en bénéficier. Ils devront pour cela présenter un "plan de désensibilisation", "dès que possible", pour étayer la réduction de leur dépendance, notamment à l’égard de la Chine.

L’Etat manifeste enfin sa volonté d’investir dans l’entreprise métallurgique Aubert & Duval, "sur le projet Ecotitanium". L’Etat est déjà en train de monter au capital d’Eramet pour devenir premier actionnaire du groupe minier.