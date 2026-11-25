La suppression de l'équipe de nuit à Sochaux entraînera une baisse de la production et suscite l'inquiétude des syndicats pour l'emploi et l'avenir du site.

La direction de l'usine Stellantis de Sochaux (Doubs), berceau de la marque Peugeot, a annoncé mardi 24 novembre aux représentants du personnel que l'équipe de nuit cessera son activité à partir du mois de janvier. Dans un communiqué, elle a précisé : "Dans le contexte économique actuel et considérant l'état prévisionnel des marchés, nous adaptons notre organisation".

Cet arrêt d'activité nocturne concerne cinq cents personnes. Désormais, l'usine fonctionnera uniquement avec deux équipes complètes de jour. Sa production passera de 1 050 véhicules actuellement à 850 par jour. "Cela reste une activité soutenue", a déclaré une porte-parole de l'usine à l'AFP. Elle a ajouté que les constructeurs automobiles évoluent dans un contexte difficile, marqué par une concurrence "agressive".

Accompagnement des salariés et réactions syndicales

Dans son communiqué, l'entreprise précise : "Chaque salarié de nuit sera reçu par sa hiérarchie d'ici à la fin du mois de novembre". Elle ajoute : "Les personnes en contrat d'intérim iront au terme de leur mission dans les conditions habituelles qui sont définies dans leur contrat". Pour le syndicat Force ouvrière (FO), les intérimaires sont "sacrifiés". Le syndicat a déploré : "Ce sont 500 familles qui restent sur le carreau". Jean-Luc Ternet, de la CFTC, s'est emporté : "Cette fois, ce n'est plus un problème d'approvisionnement". Inquiet des conséquences économiques de cette baisse d'activité, il a averti : "Quand l'industrie recule, c'est tout un territoire qui vacille". De son côté, la CFE-CGC a dénoncé "une décision brutale", venant "fragiliser un site pourtant reconnu pour sa capacité de production et la qualité de son outil industriel".

L'équipe de nuit avait été mise en place en novembre 2024, lors du lancement des nouveaux véhicules Peugeot 3008 et 5008, dont le prix de vente est de plus de 40 000 euros. L'usine a également annoncé l'annulation de séances de production. Les vacances de Noël seront notamment allongées et devraient durer deux semaines et demie. L'usine Stellantis de Sochaux compte 3 000 collaborateurs en production, sur un total de 5 500 salariés.