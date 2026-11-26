L'arrivée potentielle de BYD à Hambach pourrait préserver l'emploi local et renforcer la présence du constructeur chinois sur le marché européen, alors que les ventes de voitures chinoises progressent fortement en France.

En Moselle, à Hambach, BYD pourrait prochainement prendre place sur un immense site industriel. Cette parcelle de 68 hectares comprend 210 000 mètres carrés de bâtiments et emploie 1 000 salariés, actuellement chargés de fabriquer de gros 4x4 pour une marque anglaise. La marque chinoise a engagé des négociations exclusives avec Ineos Automotive en vue de racheter son usine de production située à Hambach.

La reprise éventuelle du site de Hambach pourrait préserver les emplois et l’activité industrielle, alors que les ventes de voitures chinoises progressent en France.

En un an, les ventes de véhicules neufs chinois ont triplé. En France, leur part de marché a atteint 10% en octobre dernier. Les concessions françaises constatent un intérêt croissant pour ces modèles. Les clients hésitent désormais entre une petite citadine hybride à 20 000 euros et une grande routière électrique à 44 000 euros.

BYD s’est fait connaître grâce à ses voitures électriques et hybrides proposées à des prix compétitifs.

Une stratégie européenne affirmée

BYD cherche à consolider sa présence en Europe. A la fin de l'année, une usine ouvrira en Hongrie. La deuxième pourrait donc être située dans l'est de la France. Une usine BYD en France serait un moyen de contourner les surtaxes douanières appliquées aux véhicules électriques chinois.

Auprès de franceinfo.fr, Dorothée Bonassies, directrice générale de BYD France, explique : "Pour BYD, ça a été clair dès le début, cette volonté de venir en Europe. Et bien sûr, ça passe par la régionalisation. La régionalisation, c'est quoi ? C'est nos usines en Europe".

Dans un communiqué du groupe rapporté par 20 Minutes, Stella Li, vice-présidente exécutive de BYD, précise : "Notre engagement envers l’Europe s’inscrit dans le long terme. Notre projet d’investissement à Hambach reflète notre confiance envers la France et notre ambition de poursuivre notre croissance en Europe". Elle affirme également : "Nous sommes déterminés à pérenniser l’activité industrielle du site, à préserver les emplois locaux et à créer de nouvelles opportunités pour les salariés et les fournisseurs de la région".

L’opération reste soumise à la consultation des représentants du personnel. Si elle aboutit, la reprise du site de Hambach par BYD pourrait offrir une solution de continuité pour les 1 000 salariés du site et consolider la présence du constructeur chinois sur le continent.