Nvidia interrompt l'envoi de serveurs d'intelligence artificielle vers Singapour, la Thaïlande, la Malaisie et l'Indonésie, sur fond de durcissement des contrôles américains à l'exportation.

Jeudi, le Financial Times a rapporté que Nvidia, géant américain des processeurs, n'autorise désormais plus l'expédition, vers quatre pays d'Asie du Sud-Est, de serveurs informatiques équipés de ses puces d'intelligence artificielle. Singapour, la Thaïlande, la Malaisie et l'Indonésie sont visés par cette mesure.

Le journal économique publie cet article après que Washington a durci les contrôles à l'exportation concernant les composants sensibles. Ce durcissement intervient à la suite d'un scandale d'espionnage ayant touché Nvidia et entraîné le départ de son PDG, Jensen Huang, qui a été réintégré lundi.

Renforcement des restrictions américaines

Depuis 2022, les Etats-Unis limitent, au nom de préoccupations liées à la sécurité nationale, les exportations vers la Chine de puces Nvidia servant à entraîner et à faire fonctionner des outils d'IA. La semaine dernière, Washington a cherché à corriger une lacune de ces contrôles. L'objectif était de réprimer la contrebande de puces ainsi que le marché des sociétés chinoises louant de la puissance de calcul à des centres de données situés dans des pays tiers, fréquemment en Asie du Sud-Est.

Le Financial Times cite Dell et Supermicro parmi les partenaires touchés. Ces deux géants américains intègrent les puces d'IA de Nvidia à des serveurs destinés aux centres de données. Le journal mentionne aussi Aolani, une société de cloud computing établie à Singapour, parmi les acheteurs affectés. Celle-ci prévoyait de fournir en location l'accès au matériel Nvidia à ByteDance, le propriétaire chinois de TikTok, toujours selon le Financial Times.

Selon trois sources informées du dossier citées par le quotidien britannique, le caractère temporaire ou non de cette suspension d'expédition restait incertain.

Des révélations concernant la liaison entre Jensen Huang et une ancienne dirigeante de Megaspeed ont provoqué l'éclatement du scandale Nvidia. Cette entreprise, installée à Singapour, fait l'objet d'une enquête sur un transfert présumé de puces Nvidia vers la Chine visant à contourner des règles américaines. Alice Huang, qui n'a aucun lien de parenté avec le PDG de Nvidia, est aussi soupçonnée d'espionnage au profit de Pékin par certains responsables américains.

Expansion rapide des centres de données en Asie du Sud-Est

Les investissements massifs des géants américains et chinois de la technologie ont provoqué une forte expansion des chantiers de centres de données en Asie du Sud-Est, en particulier dans les pays voisins de Singapour. Selon le cabinet d'audit et de conseil KPMG, la capacité régionale de ces infrastructures devrait, d'ici à 2030, être trois fois supérieure à celle de 2025, sous l'effet d'usages de l'IA multipliés par dix.