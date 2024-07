De plus en plus de salariés changent d'employeur… et y perdent en revenus

La mobilité des salariés du privé a été en hausse en 2023, confirmant la tendance observée depuis la crise sanitaire. Motivés par un gain de salaire, de nombreux employés y perdent pourtant en revenu à court terme.

Entre 2022 et 2023, plus de 18% des salariés du privé ont quitté leur employeur, volontairement ou non, selon l'Insee. Une mobilité toujours en hausse par rapport à l'avant Covid-19. La moitié d'entre eux ont retrouvé du travail dans le secteur privé, mais un nombre croissant a changé de secteur, voire de profession.

La première motivation de ce changement d'employeur ? La perspective d'un gain salarial, qui est citée par 26% d'entre eux, contre 22% en 2021. Pourtant, à court terme, leur décision ne semble pas couronnée de succès. Ainsi, entre fin 2021 et fin 2022, le revenu global des salariés en CDI qui ont changé d'employeur n'a évolué que de 2,9%, tandis que celui des salariés restés au même endroit a augmenté de 5,7%.

Les employés expérimentés y perdent davantage

La tendance est cependant inverse du côté des salariés en CDD : ceux qui ont changé d'emploi entre 2021 et 2022 ont globalement vu leur revenu augmenter de 13,2%, tandis que ceux qui sont restés au même endroit n'ont vu qu'une augmentation de 7,8%.

A noter aussi que la perte de revenus liée au changement d'emploi concerne logiquement les salariés les plus âgés : en changeant d'employeurs, ils perdent potentiellement les bénéfices de leur ancienneté dans leur entreprise de départ. A l'inverse, les salariés de moins de 30 ans ont connu une augmentation de salaire d'environ 9% dans le privé entre 2021 et 2022, qu'ils aient changé ou non d'employeur.