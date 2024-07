Immobilier : les prix à la vente chutent de plus de 5%

Les ventes de biens immobiliers atteignent un niveau exceptionnellement bas. Conséquence : les prix chutent.

Les ventes de logements anciens ont chuté de 22% sur un an, selon une note de conjoncture des notaires de France. "Au rythme de baisse actuel, le volume de transactions pourrait passer sous la barre des 750 000 à la sortie de l'été", peut-on lire dans cette note. Le marché de la vente immobilière tombe ainsi à un niveau qui n'avait plus été vu depuis 2015.

Résultat : les prix du marché continuent de baisser. Au niveau national, les biens enregistrent une perte de valeur moyenne de 5,2% au second trimestre 2024, contre 3,9% au dernier trimestre 2023. La diminution des prix est particulièrement forte en Île-de-France, où les biens perdent 8,1% de valeur à la vente, contre 4,2% sur le reste du territoire français. Mais d'autres grandes villes, comme Lyon et Nantes, enregistrent pour leur part une chute de plus de 10% des prix de vente.

La baisse devrait s'atténuer à la rentrée

La diminution des prix est encore plus marquée sur les appartements (-5,5%) que sur les maisons (-4,9%). Les ventes de maisons anciennes connaissent tout de même une importante perte de valeur dans certaines villes : elle dépasse les 10% à Angers et à Grenoble, et chute même de 16,6% dans le département de la Haute-Corse.

Le marché de l'immobilier voit-il le bout du tunnel ? A la rentrée, "la baisse des prix devrait commencer à s'atténuer pour s'établir à -4,8 %", estime la note des notaires. Avec l'endiguement de l'inflation, les taux de crédits immobiliers devraient également poursuivre leur diminution, favorisant l'achat. Cependant, d'après l'Insee, seuls 7 % des ménages français ont l'intention d'acheter un logement dans les douze prochains mois.