Des abonnés français de Netflix obligés de changer de forfait

Netflix met fin à son abonnement Essentiel sans publicité. Les abonnés français devront choisir entre des options plus coûteuses ou des formules avec publicité.

En cette année 2024, un bouleversement frappe les utilisateurs français du géant du streaming Netflix. La plateforme, célèbre pour son catalogue varié et ses séries à succès, modifie en profondeur son offre d'abonnement, laissant de nombreux abonnés face à des choix inédits et potentiellement coûteux.

Depuis fin 2023, Netflix a progressivement arrêté de proposer l'abonnement Essentiel à 10,99 euros par mois, qui permettait de visionner des contenus sans publicité sur un seul écran. Les abonnés qui bénéficient toujours de cette offre ont commencé à recevoir des notifications les informant de ce changement définitif depuis le 19 juillet.

La transition se fera à des dates différentes selon le cycle de facturation de chaque abonné, a expliqué l'entreprise américaine au Figaro. Par défaut, les abonnés à l'offre Essentiel seront automatiquement transférés vers l'offre Standard avec Pub à 5,99 euros par mois, a-t-elle ajouté.

Netflix offre désormais trois alternatives : l'abonnement Standard avec Publicité à 5,99 euros par mois, l'abonnement Standard à 13,49 euros par mois et l'abonnement Premium à 19,99 euros par mois.

L'offre avec publicité inclut des interruptions publicitaires et permet de visionner sur deux écrans en HD, tandis que les offres Standard et Premium n'ont pas de publicités et offrent des résolutions et des capacités de visionnage plus élevées.

L'arrêt de l'abonnement Essentiel fait partie de la stratégie de Netflix visant à augmenter ses revenus. En encourageant les abonnés à choisir des options plus chères ou incluant des publicités, Netflix espère maximiser ses bénéfices.

Lors de la présentation de ses résultats financiers du deuxième trimestre, Netflix a rapporté un ajout de huit millions de nouveaux abonnés, malgré l'introduction de la publicité dans certaines offres. L'entreprise a également déclaré un bénéfice net de 2,15 milliards de dollars.

Les abonnements avec publicités représentent désormais 45 % des nouveaux abonnements, selon Netflix. Cette nouvelle source de revenus publicitaires permet à l'entreprise de continuer à investir dans la création de contenus originaux et diversifiés.

Pour les abonnés français, ce changement signifie un choix difficile entre payer plus cher pour éviter les publicités ou accepter des interruptions publicitaires pour un coût moindre.

D'autres pourraient envisager de quitter Netflix pour explorer d'autres plateformes de streaming comme Disney+, Amazon Prime Video ou HBO Max, qui offrent également des contenus exclusifs et variés.

Netflix justifie ce changement par la nécessité de rester compétitif face à une concurrence accrue dans le secteur du streaming. En augmentant ses revenus grâce aux publicités et aux abonnements plus coûteux, Netflix espère continuer à offrir une large gamme de contenus de qualité à ses abonnés.