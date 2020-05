Baromètre des mobilités : la reprise se poursuit

Les services de free-floating commencent à se rapprocher de leurs niveaux d'utilisation d'avant le confinement, tandis que la croissance est beaucoup plus lente chez les VTC.

Durant la semaine du 18 mai, la reprise s'est poursuivie pour les services de free-floating, mais à un rythme moins élevé que la semaine dernière. Les volumes de trajets représentent désormais 64% de leur moyenne du mois précédent le confinement, et même 75% chez Cityscoot. A noter également le bond des vélos électriques (principalement Jump), dont les trajets sont passés en une semaine de 39 à 62% de leur moyenne d'avant la crise. Vélib retrouve sa croissance saisonnière grâce à l'arrivée des beaux jours, avec des trajets représentant 128% du volume pré-confinement.



Du côté de la taille des flottes, la tendance est plutôt à la stagnation chez Vélib et Cityscoot, qui avaient maintenu leurs flottes durant le confinement et déjà dépassé leurs niveaux de février-mars la semaine dernière. Pour le reste des services free floating, le redéploiement se poursuit, avec une flotte représentant à présent 78% de ce qu'elle était avant le confinement. Les opérateurs semblent confiants dans l'augmentation de la demande, puisqu'ils prennent le risque de déployer plus d'engins et donc de ruiner leurs marges s'ils n'étaient pas assez utilisés. L'opérateur public, dont la flotte a peu baissé pendant la crise et augmenté depuis le 11 mai, a davantage profité des beaux jours et des restrictions des transports publics que les opérateurs privés. A l'exception de Cityscoot, ces derniers ont d'ailleurs redémarré leur service le 11 mai avec des flottes moitié moins grosses qu'avant (ce qui a aussi pu jouer dans le succès de Vélib), anticipant une reprise modeste.

Chez les VTC, c'est la fin de la stagnation. Alors que l'activité s'était fixée autour de 40% de son niveau de février-mars durant tout le confinement, la courbe commence à grimper durant la semaine du 18 mai, pour atteindre 52% de la moyenne pré-confinement. La reprise est là, mais semble très lente, comme s'y attendaient les professionnels du secteur. Contrairement au free-floating, qui peut plus facilement retrouver son utilisation précédente, notamment grâce aux beaux jours, les VTC jouissent moins de cette saisonnalité. Ils resteront par ailleurs pénalisés par l'absence des plus gros générateurs de chiffres d'affaires que sont les aéroports ainsi que les sorties nocturnes du weekend (bars, restaurants, discothèques).



Méthodologie

Newsletter quotidienne Abonnement newsletters Voir un exemple Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Ce baromètre est réalisé en comparant les trajets hebdomadaires et tailles des flottes des services de trottinettes, vélos, et scooters, ainsi que que des courses VTC depuis le confinement à une moyenne hebdomadaire entre le 15 février et le 15 mars, qui sert de base 100 à notre indice. Les données sur les trottinettes, scooters et vélos en libre-service proviennent de la société Fluctuo, celles sur Vélib' proviennent de l'open data de la ville de Paris et ont été compilées par Fluctuo. Quand à celles sur les VTC, elles sont fournies par la société Bebop.