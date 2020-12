Bolt lève 150 millions d'euros pour renforcer sa micromobilité et sa sécurité

Le numéro deux européen du VTC veut financer le lancement de nouveaux business, son implantation sur de nouveaux marchés et utiliser davantage l'intelligence artificielle.

La start-up de VTC estonienne Bolt (ex-Taxify) annonce une levée de fonds de 150 millions d'euros auprès des fonds D1 Capital Partners et Darsana Capital Partners. L'entreprise dit vouloir utiliser ces fonds pour développer ses activités de VTC, mais aussi de micromobilité et de livraison, en Europe et en Afrique. En novembre, l'entreprise avait annoncé un investissement de 100 millions d'euros dans son business de micromobilités, ce qui lui a permis notamment de concevoir sa propre trottinette. L'entreprise a également lancé un business de vélos électriques en libre-service. Mais elle est à la peine dans ces deux activités en France, lancées puis arrêtées au bout de quelques mois en 2019 pour les trottinettes et 2020 pour les vélos. Cette année, sous l'effet du coronavirus, la société a réorienté ses investissements vers son activité de livraison de repas, lancée en 2019, et qui a mieux résisté au confinement que les VTC.

50 villes lancées cette année

Bolt souhaite aussi améliorer sa sécurité, notamment grâce à "un système de suivi des déplacements pouvant prévoir et prévenir des accidents potentiels grâce à l'utilisation de l'intelligence artificielle", sans donner davantage de détails. Elle affirme également être depuis décembre en mesure de détecter les modes de conduite dangereux sur ses trottinettes grâce à des capteurs. Un système de reconnaissance faciale pour vérifier l'identité des chauffeurs, comme cela existe déjà chez Uber, est également en préparation.

Des fonds qui viendront aussi soutenir l'appétit expansionniste de l'entreprise, qui affirme s'être lancée dans 50 nouvelles villes cette année, que ce soit sur des activités de VTC, livraison de repas ou micromobilité. De nouvelles villes seront notamment lancées en France sur le VTC, où Bolt dessert pour l'instant Paris, Lyon et Bordeaux. La start-up avait déjà annoncé une levée de fonds de 100 millions d'euros auprès du fonds britannique Naya Capital Management en mai. Bolt précise au JDN qu'il s'agit bien d'une levée différente de celle annoncée en mai, et non pas d'une tranche supplémentaire d'une même opération.