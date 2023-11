En 2023, l'extinction des nouvelles licornes dans la fintech se confirme

Après trois trimestres, on ne compte que 8 nouvelles licornes chez les fintechs en 2023. Un total bien inférieur à celui observé lors des quatre dernières années.

Deux nouvelles licornes au premier trimestre, trois au deuxième et trois au troisième. 2023 n'est pas finie mais d'après une étude publiée par CB Insights le 18 octobre, le nombre de nouvelles licornes chez les fintechs continue de chuter lourdement en 2023. Après trois trimestres, on en comptait 66 en 2022, 126 en 2021 et 16 en 2020, contre 8 cette année. Avant la période covid, sans doute responsable d'une partie de ces écarts, les nouvelles licornes étaient également plus nombreuses qu'en 2023. En effet, à la même époque, on en dénombrait 31 en 2019.

Pour ce troisième trimestre 2023, les fintechs qui ont rejoint le club des entreprises valorisées à plus d'un milliard de dollars se nomment BitGo (plateforme de conservation de cryptomonnaies valorisées à 1,8 milliard de dollars), Kin (assurtech valorisée à 1 milliard de dollars) et Micro Connect (plateforme de microfinance valorisée à 1,7 milliard de dollars).

Les nouvelles licornes sont de plus en plus rares dans la fintech... © CB Insights

Autre enseignement délivré par l'étude, le financement mondial des fintechs a atteint 7,4 milliards de dollars sur les mois de juillet, août et septembre, soit une diminution de 3% par rapport au trimestre précédent. Une stabilisation bienvenue alors que les baisses spectaculaires se sont enchainées depuis la fin 2021. Ce trimestre, le financement des fintechs a été notamment soutenu par les mega-rounds (les levées de fonds supérieures à 100 millions de dollars), qui ont atteint 2,4 milliards de dollars en 14 transactions (+50% par rapport au deuxième trimestre).

Le financement mondial des fintechs a atteint 7,4 milliards de dollars au troisième trimestre 2023. © CB Insights

A noter que les trois domaines qui ont obtenu le plus de financement sont ceux du prêt numérique (1,7 milliard de dollars), des paiements (1,1 milliard de dollars) et des assurances (1,1 milliard de dollars).