Le financement de l'assurtech est tombé en 2023 à son plus bas niveau depuis 6 ans

En 2023, le financement du secteur a été divisé (quasiment) par deux par rapport à l'année 2022.

Pas de miracle pour l'assurtech. Comme pour le reste de l'écosystème tech, le financement du secteur s'est effondré en 2023. D'après une étude publiée par CB Insights, celui-ci s'est élevé à 4,6 milliards de dollars l'an dernier contre 8,3 milliards de dollars en 2022, soit une baisse de 45%. La chute du financement de l'assurtech, qui a atteint en 2023 son plus bas niveau depuis 2017, est encore plus significative que celle du reste de l'écosytème tech (-42%, également d'après CB Insights). Au sein du secteur, les assurances "vie et santé" ont été les plus touchées (-58%).

En deux ans, le financement de l'assurtech est passé de 17 milliards de dollars à 4,6 milliards de dollars. © CB Insights

Logiquement, le nombre de levées de fonds a également diminué. On en dénombre 455 dans le monde en 2023, contre 662 en 2022 et 761 en 2021. Là aussi, c'est le plus faible total observé depuis 2017.

Les assurtech ont réalisé 455 levées de fonds en 2023. © CB Insights

Cet asséchement du financement de l'assurtech est en partie imputable à la baisse des mégatours. En effet, en 2023, seulement six levées de fonds de plus de 100 millions de dollars ont été réalisées. La plus importante d'entre elle est à attribuer à l'entreprise californienne Next Insurance (265 millions de dollars) qui a notamment accueilli à son capital Allianz et Allstate.

On ne décompte que 6 mégatours en 2023. © CB Insights

L'étude nous apprend également que les Etats-Unis est la zone du monde qui a concentré la plus grosse part des financements (51%) devant l'Europe (23%) et l'Asie (14%).

Les Etats-Unis ont attiré plus de la moitié du financement mondial de l'assurtech. © CB Insights

Enfin, le secteur de l'assurtech a vu la naissance d'une seule licorne en 2023. Il s'agit de l'Américain Kin, spécialiste de l'assurance-habitation qui a atteint une valorisation d'un milliard de dollars après une levée de fonds de 33 millions conclue en septembre.