Little John, une assurtech dédiée aux courtiers, lève 1,1 million d'euros

En mai 2025, cette start-up déploiera ses deux projets : la constitution d'un groupement de courtiers et une plateforme SaaS pour aider ces derniers à gagner en productivité.

Sitôt fondée, sitôt financée. Lancée au mois de septembre, l'assurtech française Little John annonce ce 18 décembre avoir bouclé une levée de fonds en pré-seed de 1,1 million d'euros auprès de Febe Ventures, Vessoa Private Equity, Leocare et de quelques business angels. Un financement qui doit lui permettre d'accélérer le déploiement de ses deux projets destinés aux courtiers en assurance : une plateforme SaaS d'IA générative et la constitution d'un groupement de courtiers pour renforcer leur indépendance.

"Nous sommes convaincus que le courtage de proximité a un grand rôle à jouer dans la distribution des produits d'assurance, surtout en BtoB", indique Olivier Legrand, CEO et cofondateur. "On veut aider les courtiers à gagner en productivité pour qu'ils se concentrent sur des tâches à valeur ajoutée. Aujourd'hui, ils passent entre 30% et 60% de leur temps à extraire des documents de leurs entreprises clientes", poursuit celui qui fut directeur général de LinkedIn en Asie Pacifique entre 2015 et 2021.

3 sources de revenus

A partir du mois de février, la version bêta de la plateforme SaaS d'IA générative de Little John sera testée par des courtiers partenaires. Cette phase de test devrait durer trois mois puisque l'assurtech compte lancer la commercialisation de sa plateforme à partir du mois de mai. Une plateforme qui comporte un assistant dédié à l'aide au placement capable de collecter, analyser et extraire des données issues des document et emails clients transmis par les courtier. Elle comporte aussi un "moteur de recherche de l'assurance".

Également en mai, Little John lancera son offre d'adhésion à son groupement de cabinets de courtage. L'idée est de monter une structure aux multiples avantages : "Ils pourront s'adresser à plus de fournisseurs de produits d'assurance, bénéficieront d'expertise sur des types de risque qu'ils ne maitrisent pas forcément et profiteront de diverses aides, notamment sur la conformité et sur la gestion opérationnelle de leur entreprise", explique Grégoire Rastoul, COO.

La variété des services proposés par Little John (une plateforme et un groupement de courtiers) devrait lui permettre de diversifier ses sources de revenus : "On en prévoit trois", détaille Olivier Legrand. "Un abonnement à la plateforme, une adhésion au groupement et une commission en cas de cocourtage quand c'est nous qui trouvons l'assureur".