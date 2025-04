WeeFin, spécialiste de la finance durable, lève 25 millions d'euros

Cette fintech fondée en 2018 compte une quarantaine d'institutions financières comme clientes, qui gèrent en cumulé 6 900 milliards d'euros d'actifs.

WeeFin tient sa Série B. Après avoir levé 2 millions d'euros en juin 2022 puis 7 millions d'euros en novembre 2023, cette fintech française spécialiste de la finance durable annonce ce 1er avril avoir bouclé un troisième tour de table de 25 millions d'euros auprès de BlackFin Capital Partners, Iris, Asterion Ventures et Ring Capital.

Fondé en 2018, WeeFin aide les institutions financières (banque, gestionnaire d'actifs ou fonds souverain) à déployer leur stratégie de durabilité en centralisant sur une plateforme SaaS l'intégralité de leur process ESG : collecte de données, reporting, suivi des engagements, mises à jour réglementaires…

La plateforme développée par WeeFin permet notamment aux institutions financières d'orienter leurs investissements vers des activités dites durables et d'être conformes aux nombreux textes qui visent à promouvoir la durabilité dans la finance, comme le règlement SRDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) entré en vigueur en 2021. "On aide chaque client à créer leur propre référentiel de durabilité. On a un vrai rôle de pédagogie", indique Grégoire Hug, CEO et cofondateur.

30% du CA réalisé à l'étranger

La fintech compte une quarantaine de clients dont Generali Asset Management, la Caisse des Dépôts, le Groupe BPCE ou encore Malakoff Humanis. Au total, ses clients gèrent 6 900 milliards d'euros d'actifs. Présente au Royaume-Uni, en Italie et au Luxembourg, elle réalise 30% de son chiffre d'affaires hors de France et envisage même de conquérir des clients américains. "Même si Trump n'est pas le premier défenseur de la finance durable, les institutions financières américaines restent sensibles à cette thématique".

Quoiqu'il en soit, c'est bien dans le Vieux continent que WeeFin souhaite accélérer son développement : "L'Europe est avant-gardiste sur la finance durable. On va continuer de mettre l'accent sur les quatre pays où on est présent et on devrait ouvrir un bureau en Allemagne d'ici 2026 ou 2027". Enfin, la start-up entend profiter de ce nouveau financement pour recruter une centaine de collaborateurs dans les trois prochaines années.