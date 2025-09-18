Greenway, la carte de paiement tout-en-un pour les pros, lève 2 millions d'euros

L'opération, qui est complétée par un emprunt de 30 millions d'euros, doit permettre à la fintech de doubler ses équipes pour passer de 25 à 50 collaborateurs d'ici la fin de l'année.

Greenway tient sa première levée de fonds. La fintech française, lancée commercialement début 2025, annonce ce 18 septembre avoir conclu un tour de table de 2 millions d'euros auprès de Socadif Capital Investissement (Groupe Crédit Agricole) et de business angels. L'opération est complétée par un emprunt de 30 millions d'euros, portant ainsi le total du financement à 32 millions d'euros.

Greenway a conçu une carte de paiement tout-en-un pour les employés, couvrant l'ensemble des besoins de l'entreprise : titres-restaurant, carburant, déplacements, recharges électriques, cartes cadeaux, logement… "On a réussi l'exploit de centraliser tous ces usages sur une seule carte. On est les seuls à proposer une telle solution", affirme Pierre-Yves Roizot, cofondateur et CEO de Greenway et ancien CEO de la fintech Mooncard.

"Notre carte permet d'avoir des plafonds différenciés. Elle reconnaît automatiquement le type de dépense et le détenteur, puis ajuste le plafond en conséquence", ajoute le dirigeant. Pour les entreprises, Greenway permet de regrouper au même endroit toutes les dépenses de leurs collaborateurs et de gagner ainsi en visibilité. A noter que les cartes Greenway s'appuient sur le réseau Mastercard.

65 000 utilisateurs et 25 millions d'euros traités fin 2025

Petite particularité, la fintech a créé une fondation, financée par un prélèvement de 1% sur chaque dépense effectuée avec les cartes Greenway. "Nos clients peuvent choisir les actions à impact qu'ils souhaitent financer. Pour eux, c'est un atout fort pour leur communication en interne", indique Pierre-Yves Roizot."Dans trois ans, notre fondation sera parmi les cinq plus grandes de France".

Greenway, qui possède "quelques dizaines de clients" dont la SNCF, la région Grand-Est ou encore la région Auvergne-Rhône-Alpes, possède deux modes de rémunération : un abonnement mensuel payé par les entreprises et une commission prélevée sur chaque transaction. Son dirigeant assure que l'entreprise "comptera 65 000 utilisateurs et aura traité 25 millions d'euros de paiements d'ici la fin de l'année", de quoi lui permettre "d'atteindre la rentabilité fin 2025".

La levée de fonds va notamment permettre à Greenway de renforcer ses équipes. La fintech, qui compte 25 collaborateurs, prévoit de doubler de taille d'ici la fin de l'année.