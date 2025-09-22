Spécialiste de la gestion patrimoniale, Apana rachète Capital Explorer

Le logiciel développé par Capital Explorer va devenir le produit phare de la jeune fintech, qui prévoit d'y intégrer son assistant IA capable de réaliser des projections financières.

A peine lancée et déjà une acquisition. En général, lorsqu'une start-up rachète un concurrent, c'est souvent qu'elle a déjà quelques années d'expérience. Mais la fintech française Apana a décidé de bousculer cette logique. Le 22 septembre, elle annonce l'acquisition de Capital Explorer, trois mois seulement après son lancement en juin. Le montant de l'opération n'est pas communiqué.

Apana a développé un agent IA pour simplifier le quotidien des professionnels de la gestion de patrimoine, dont les banques et les CGP. Concrètement, l'IA écoute les échanges des conseillers avec leurs clients pour établir des projections financières. "Notre intelligence artificielle établit des projections de revenus, de dépenses et de placements possibles", précise Tristan Verdier, cofondateur. "Ce sont de simples simulations. Le conseil reste entre les mains des professionnels de la gestion patrimoniale".

200 nouveaux clients

Son business model repose sur un abonnement SaaS. Pour le moment, la fintech fait tester sa solution auprès de plusieurs prospects. Mais son nombre de clients s'apprête à exploser. En effet, Apana reprend Capital Explorer mais aussi les 200 clients de cette entreprise française fondée en 1996 et qui a développé un SaaS qui regroupe notamment un CRM et un agrégateur de comptes pour aider les conseillers en gestion de patrimoine à suivre, analyser et optimiser le patrimoine de leurs clients.

C'est donc l'entreprise lancée en 2025 qui rachète celle fondée en 1996. Une situation plutôt originale. "Capital Explorer cherchait des repreneurs. On s'est très bien entendu avec leur fondateur, Jean-Pascal Amigues. On a vraiment apprécié leur expertise", indique Tristan Verdier. Sans surprise, les huit collaborateurs de Capital Explorer vont rejoindre l'équipe de cinq personnes d'Apana.

Cette acquisition marque un tournant stratégique majeur pour la fintech : "Capital Explorer va devenir notre outil principal", annonce Tristan Verdier. "On va rajouter notre technologie pour perfectionner ce beau produit". Le dirigeant ajoute que ce rachat, qui porte à 200 le nombre de clients d'Apana, doit aussi ouvrir la voie à "une levée de fonds dans les prochains mois".