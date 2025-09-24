La plateforme d'investissement responsable Goodvest lève 12 millions d'euros

Ce financement, qui contient une part de dette non dévoilée, doit notamment permettre à Goodvest de recruter une dizaine de collaborateurs d'ici la fin de l'année.

La fintech française Goodvest annonce ce 24 septembre lever 12 millions d'euros auprès de Serena, Ring Capital, Polytechnique Ventures, AG2R La Mondiale et de quelques business angels. L'opération comprend une "petite part" de dette que l'entreprise n'a pas souhaité communiquer.

Une semaine après Finary, c'est donc au tour d'un autre acteur dédié à l'investissement des particuliers d'annoncer une levée de fonds. Mais Goodvest n'est pas une simple plateforme d'investissement : les placements de ses clients doivent financer des activités responsables alignées avec les objectifs de l'Accord de Paris.

Fondée en 2020, la fintech propose une assurance-vie, un plan d'épargne retraite, un livret d'épargne ou encore des produits de gestion privée comme le private equity, des actifs immobiliers et des produits structurés. Pour s'assurer de financer des activités dites responsables, Goodvest sélectionne les fonds d'investissement en lien avec les sept thèmes suivants : transition écologique, emploi et solidarité, forêts, solutions climatiques, accès à l'eau, santé et pays émergents. Les fonds qui financent les secteurs tels que la production et l'extraction d'énergies fossiles, l'armement ou encore le tabac sont exclus.

Objectif 1 milliard d'euros d'encours fin 2027

Au total, Goodvest compte une trentaine de fonds partenaires et revendique 15 000 utilisateurs. La start-up gère 200 millions d'euros et ambitionne d'atteindre 1 milliard d'euros sous gestion d'ici la fin 2027. Elle se rémunère via des frais de gestion variables selon les produits, sans appliquer de frais d'entrée, de sortie ou de versement.

Cette levée de fonds est la troisième conclue par Goodvest qui a récolté 2 millions d'euros en 2022 et 6,7 millions d'euros en 2023. La fintech, qui compte 30 collaborateurs, entend profiter de ce financement pour réaliser plusieurs objectifs. "On va recruter une dizaine de personnes d'ici la fin de l'année", annonce Joseph Choueifaty, PDG et cofondateur. "On compte aussi accélérer sur la gestion privée pour avoir tous les produits que demande notre clientèle et nouer de nouveaux partenariats avec des fonds d'investissement".