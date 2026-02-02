Stablecoins, IA, commerce agentique… Les 10 tendances de la fintech et des paiements en 2026, selon Juniper Research

Le rapport identifie les technologies, les usages et les dynamiques de marché qui devraient transformer en profondeur les services financiers en 2026.

Dans un rapport publié e 28 janvier dernier, Juniper Research prédit les dix tendances qui animeront le secteur de la fintech et des paiements en 2026 au niveau mondial. Le cabinet spécialisé dans les études de marché s'est appuyé sur "un large éventail de ressources" dont "ses propres recherches", "des rapports sectoriels" ou encore des "avis d'experts" pour réaliser cette étude.

1. Les stablecoins, nouveaux concurrents des réseaux interbancaires

Selon le rapport, en 2026, les stablecoins vont s'imposer comme une alternative crédible aux réseaux interbancaires traditionnels, souvent lents et coûteux. Portés par une adoption en forte hausse et un cadre réglementaire plus clair aux Etats-Unis avec le Genius Act, les stablecoins devraient profiter d’atouts clés comme des paiements transfrontaliers quasi instantanés et un fonctionnement continu (24/7). Tandis que banques et des acteurs comme PayPal, Stripe ou encore Swift investissent ce terrain, les stablecoins pourraient bien rebattre les cartes des infrastructures de paiement mondiales.

2. Le commerce agentique, la prochaine révolution du e-commerce

Depuis quelques mois, les initiatives autour du commerce agentique se multiplient. En 2026, selon Juniper, on devrait passer à une phase plus concrète. En confiant à des agents IA la recherche, le choix et l’achat de produits, ce modèle pourrait transformer en profondeur le e-commerce. Porté par des acteurs comme Visa, Mastercard, Stripe ou OpenAI, il oblige déjà à repenser les parcours d’achat et les solutions de paiement, aussi bien pour les achats du grand public que pour ceux du BtoB.

3. EUDI wallet va redéfinir l'identité numérique en Europe

Le portefeuille EUDI reste encore une initiative méconnue. Pourtant, Juniper la classe parmi les grandes tendances à suivre en 2026. D’ici novembre, chaque Etat membre de l'UE devra proposer au moins un EUDI wallet à ses citoyens, tandis que les entreprises auront ensuite l’obligation de le reconnaître et de l’intégrer dans leurs services d'ici fin 2027. Objectif de ce portefeuille numérique : permettre aux Européens de prouver facilement leur âge pour accéder à certains services, de conserver des documents comme une ordonnance médicale ou un diplôme, et de s’identifier simplement pour ouvrir un compte bancaire ou souscrire une assurance.

4. Les actifs tokénisés vont devenir mainstream

Le rapport liste les nombreux avantages de la tokenisation qui permet de transformer des actifs complexes et illiquides en produits simples et échangeables, de réduire les coûts, les intermédiaires et d'ouvrir l’accès à un plus grand nombre d’investisseurs. Juniper souligne également l'engagement croissant dans la tokenisation des acteurs institutionnels. De quoi faire de cette dernière une tendance "mainstream" de 2026.

5. L'IA générative va continuer de transformer le secteur bancaire

Juniper affirme, sans grande surprise, que l'IA générative marque la prochaine grande rupture du secteur bancaire. Elle transforme la relation client et la conformité en automatisant, personnalisant et accélérant les processus. Dès 2026, les attentes en matière d’efficacité et d’expérience bancaire vont fortement évoluer.

6. Les "identifiants flexibles" vont renforcer l'attractivité de la carte bancaire

Les cartes de paiement doivent s’adapter à la concurrence croissante des wallets numériques et du paiement compte à compte. Pour y faire face, Juniper prédit que les "identifiants flexibles", qui permettent d’utiliser une seule carte pour plusieurs modes de paiement (crédit, débit, BNPL, solde prépayé…), seront un axe stratégique pour Visa et Mastercard.

7. Les investissements en IA vont s'intensifier pour lutter contre la fraude via deepfakes

Le rapport souligne que la montée en puissance des deepfakes rend la fraude financière plus crédible, plus sophistiquée et plus difficile à détecter. Les dispositifs traditionnels atteignent leurs limites, poussant les banques à repenser en profondeur leurs stratégies de lutte contre la fraude. Dans ce contexte, l’IA s’impose comme un pilier clé pour analyser les comportements, renforcer la vérification des identités et intervenir en temps réel. Juniper estime ainsi que les institutions financières consacreront 39,1 milliards de dollars à la détection et à la prévention de la fraude en 2030, soit une hausse de 85,5% par rapport à 2025.

8. Les paiements récurrents variables vont passer la vitesse supérieure au Royaume-Uni

Voilà une prédiction qui ne concerne qu’une zone géographique bien précise : le Royaume-Uni, un territoire mature niveau open banking selon le rapport. Outre-Manche, les VRP (paiements récurrents variables) devraient monter en puissance en offrant aux utilisateurs un meilleur contrôle sur leurs paiements réguliers, avec la possibilité de fixer eux-mêmes des limites de dépenses, là où le prélèvement automatique reste rigide.

9. L’AML no-code va s’étendre au-delà des banques

Longtemps réservées aux banques, les solutions AML no-code (des outils de lutte contre le blanchiment configurables sans développement informatique) s’imposent désormais auprès des acteurs non bancaires soumis à des exigences réglementaires croissantes. Pour les fintechs, la crypto, l’immobilier ou les jeux en ligne, elles offrent un moyen de se conformer malgré des moyens techniques moindres.

10. Les cartes de paiement virtuelles vont s'imposer dans le secteur du voyage

Dixième et dernière prédiction de Juniper : le paiement par carte virtuelle dans le secteur du voyage va considérablement se développer, notamment dans le BtoB. Le rapport insiste sur les avantages de ce type de carte jugée plus rapide, plus sûre et plus facile à automatiser.