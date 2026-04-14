Fintech 100 : Qonto conserve la tête, Alan et Ledger complètent un podium inchangé

Pour la troisième année consécutive, la néobanque pour les pros domine ce classement qui récompense les 100 fintech les plus performantes de 2025.

On prend les mêmes et on recommence. Comme l'année dernière, le palmarès Fintech 100 est dominé dévoilé ce 14 avril par Qonto, devant Alan et Ledger, qui complètent à nouveau le podium. C'est la troisième année consécutive que la néobanque pour les pros arrive en tête. Organisé pour la cinquièmle édition par Truffle Capital, Finance Innovation, BPCE et Sopra Steria, ce classement dresse la liste des 100 fintech françaises les plus performantes de l'année 2025.

Cinq critères ont été utilisés pour établir ce classement, qui fait désormais partie des rendez-vous qui comptent pour le secteur : le chiffre d'affaires, la croissance du chiffre d'affaires, le nombre d'employés, le capital investi dont les levées de fonds, et le capital efficiency (qui mesure le rapport entre les fonds levés et les revenus qu'ils permettent de générer).

En plus du podium, c'est même le quatuor de tête qui reste inchangé puisque Swile, comme l'an passé, arrive à la quatrième place. Derrière, Papernest fait une entrée remarquée dans le classement. Absente des éditions précédentes, la fintech qui permet aux particuliers de gérer leurs contrats et abonnements est propulsée à la cinquième place. Le reste du top 10 est complété par des acteurs bien connus de l'écosystème : Younited Credit (6), Pigment (7), Payfit (8), Shift Technology (9) et Pennylane (10).

© Fintech 100

Hormis Papernest, d'autres fintech ont réalisé une belle progression. L'assurtech Acheel, qui n'était pas présente lors de la dernière sélection, arrive à la 17e place. De son côté, l'application d'épargne crypto Bitstack gagne 39 places et se classe à la 55e position. A l'inverse, Zaion, le spécialiste de l'IA appliquée à la relation client, passe de la 30e à la 76e place tandis que la plateforme d'investissement Finary sort du classement.

Au total, les fintech du palmarès ont généré un chiffre d’affaires agrégé de 3,5 milliards d'euros en 2025 (+36% par rapport à 2024) et 57% d'entre elles assurent avoir atteint le seuil de rentabilité.