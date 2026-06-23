Linc lève 8,5 millions d'euros pour son logiciel de paie dédié aux cabinets d'expertise comptable et de paie

Linc a conçu un outil pour aider les professionnels de la paie à produire des bulletins de paie, gérer les déclarations sociales, contrôler les calculs et collaborer avec leurs entreprises clientes.

Nouveau tour de table pour Linc. La start-up française, qui a développé une solution à destination des professionnels de la paie, annonce ce 23 juin lever 8,5 millions d'euros auprès d'Headline, Resonance, Founders Future, Acadian Ventures, Adnexus, 50 Partners, Motier, 199 Ventures, Clover et de quelques business angels. Elle avait déjà bouclé un tour de table de 4 millions d'euros à son lancement en 2024.

"La paie française est l'une des plus complexes au monde. Chaque mois, 27 millions de bulletins sont produits, principalement par deux acteurs : les grandes entreprises qui gèrent leur paie en interne et les TPE/PME qui l'externalisent. Notre marché, ce sont les 15 000 cabinets de paie et d'expertise comptable qui accompagnent ces entreprises. Nous faisons le choix d'équiper les professionnels plutôt que les TPE/PME en direct, car la complexité de la paie exige une certaine expertise métier", explique Baptiste Le Bihan, CEO et cofondateur.

Pennylane comme inspiration

Concrètement, Linc a conçu un logiciel pour aider les cabinets d'expertise comptable et de paie à produire des bulletins de paie, gérer les déclarations sociales, contrôler les calculs et échanger avec leurs entreprises clientes avec des workflows collaboratifs depuis une interface unique. "Nous apportons deux valeurs clés : la fiabilité, avec un outil audité chaque mois par des contrôleurs de l’URSSAF, et l’innovation, en faisant de la paie un sujet de collaboration et un enjeu stratégique, à l’image de ce que Pennylane a fait pour la comptabilité", indique le dirigeant.

Linc travaille avec une soixantaine de cabinets clients. Son modèle économique n’est pas basé sur un abonnement, mais sur un paiement à l’usage, les cabinets étant facturés en fonction du nombre de bulletins de paie produits. La levée de fonds doit permettre à la start-up de réaliser deux objectifs : "Nous voulons poursuivre le développement de notre logiciel pour améliorer la productivité de nos clients et étendre notre couverture fonctionnelle en intégrant davantage de conventions collectives. Aujourd’hui, nous couvrons environ un salarié sur trois et visons 70% d’ici fin 2026", annonce Baptiste Le Bihan. Pour concrétiser ces ambitions, Linc, qui compte une vingtaine de collaborateurs, prévoit de recruter cinq à six experts seniors de la paie d'ici la fin de l'année.