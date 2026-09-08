Olenbee lève 6,46 millions d'euros pour fluidifier la gestion des avantages salariés

La fintech entend révolutionner le secteur en supprimant l'intermédiaire que représente la carte d'avantages salariés.

Nouveau tour de table pour Olenbee. La fintech française spécialiste des avantages salariés annonce ce 8 septembre lever 6,46 millions d'euros auprès de Go Capital, Bpifrance, le Fonds européen de développement régional et quelques business angels. Le financement est complété par un emprunt de 540 000 euros, ce qui porte le total de l'opération à 7 millions d'euros.

"Le secteur des avantages salariés n'a pas beaucoup changé depuis les années 1960. C'est un marché qui a été peu disrupté", estime Arnaud Martenat, CEO et cofondateur d'Olenbee. Fondée en 2024, la fintech entend y apporter "une rupture technologique" en supprimant les cartes dédiées aux avantages salariés, notamment la carte titre-restaurant. Concrètement, les salariés continuent de payer avec leur carte bancaire personnelle puis, via l’application Olenbee, ils choisissent, parmi toutes leurs dépenses éligibles, celles qu’ils souhaitent se faire rembourser. Pour le moment, la start-up s'est positionnée sur le marché des titres-restaurant et des cartes cadeaux. Elle lancera dans les prochains mois les subventions culture et vacances.

"Nous voulons offrir plus de liberté et de maitrise au salarié. C'est à l'avantage de s'adapter à ses besoins et non l'inverse", poursuit le dirigeant. Compatible avec plus de 400 000 établissements, la fintech assure également réduire les contraintes opérationnelles pour les commerçants : "Aucune intégration technique n'est nécessaire : il leur suffit d'accepter les paiements par carte bancaire. L'argent circule en temps réel, sans délai de remboursement pour les commerçants".

Objectif 80 000 utilisateurs début 2027

Le modèle économique d'Olenbee repose sur deux sources de revenus : un abonnement mensuel facturé aux employeurs pour chaque salarié, et une commission fixe prélevée sur chaque transaction réalisée côté commerçant. La fintech revendique aujourd'hui 260 clients et 6 000 utilisateurs. Elle en vise 80 000 début 2027.

Cette levée de fonds doit permettre à la start-up de poursuivre plusieurs objectifs : "Financer le développement commercial à grande échelle, continuer les investissements en R&D et couvrir de nouvelles verticales". Olenbee compte également consacrer une partie de ces moyens à faire connaître et comprendre son modèle. "Il faut expliquer notre produit pour que le marché puisse adopter notre système, car la carte d'avantages salariés, et notamment la carte titre-restaurant, est très ancrée dans les usages", conclut Arnaud Martenat.