Fintech : le nombre de levées de fonds en chute libre au niveau mondial

Les jeunes pousses de la finance ont réalisé 726 tours de table au deuxième trimestre 2026. Deux ans plus tôt, à la même période, ce nombre atteignait 1 388, soit près du double.

CB Insights a publié, en août, une étude dressant un état des lieux du capital-risque dans la fintech mondiale au deuxième trimestre 2026. Pour réaliser ce bilan, le cabinet américain d'analyse financière s'est appuyé sur sa propre base de données. Plusieurs enseignements ont retenu notre attention.

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Premier d'entre eux : le nombre de levées de fonds continue de reculer nettement. Au deuxième trimestre 2026, CB Insights en a recensé 726. Il s'agit du niveau le plus bas observé depuis 2022, année à partir de laquelle le cabinet compile ses données. A titre de comparaison, 969 opérations avaient été enregistrées au trimestre précédent et 1 136 un an plus tôt à la même période. En deux ans, le nombre de levées de fonds a quasiment été divisé par deux : on en comptait 1 388 au deuxième trimestre 2024.

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Le montant total collecté par le secteur connait lui aussi une baisse : les jeunes pousses de la finance ont récolté 11,7 milliards de dollars au deuxième trimestre 2026, contre 14,7 milliards au trimestre précédent et 12,6 milliards au deuxième trimestre 2025. Sans surprise, les Etats-Unis ont concentré une grosse partie des financements (5,1 milliards de dollars ; 273 opérations), devant l'Europe (2,5 milliards de dollars ; 154 opérations) et l'Asie (2,3 milliards de dollars ; 116 opérations).

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Le nombre de méga-tours, ces opérations d'au moins 100 millions de dollars, est quant à lui resté stable. Au deuxième trimestre 2026, 27 opérations de ce type ont été recensées, contre 28 au trimestre précédent et 29 au deuxième trimestre 2025. La plus importante a été réalisée par l'Américain Ramp, plateforme de gestion des dépenses, qui a levé 750 millions de dollars. Aucune fintech française ne figure parmi les dix plus grosses opérations du trimestre.

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Le rapport établit également un classement des investisseurs les plus actifs. A la première position, on retrouve Coinbase Ventures. La branche d'investissement de la célèbre plateforme d'échange de cryptomonnaies a pris part à 13 tours de table au deuxième trimestre 2026. Le podium est complété par Index Ventures (9 participations) et General Catalyst (8 participations).

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Enfin, CB Insights note que la fintech a connu 208 exits au deuxième trimestre, contre 309 à la même période l'année dernière. Dans le détail, on compte 203 opérations de M&A, 4 introductions en bourse et 1 SPAC.