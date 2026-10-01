L'assurtech a levé 2,4 milliards de dollars au deuxième trimestre, un record depuis 2022

Des montants importants et un nombre d'opérations en baisse : le financement de l'assurtech n'a jamais semblé aussi polarisé.

Dans une étude publiée en août, CB Insights analyse l’évolution du capital-risque dans l'assurtech au niveau mondial au deuxième trimestre 2026. Le cabinet américain spécialisé dans l’analyse financière a exploité sa propre base de données. Plusieurs tendances mises en évidence dans cette étude méritent d’être relevées.

© CB Insights

La première est que l'assurtech a retrouvé de belles couleurs en termes de financement au deuxième trimestre 2026. Les jeunes pousses du secteur ont levé 2,4 milliards de dollars sur la période. Pour retrouver un total aussi élevé, il faut remonter au troisième trimestre 2022 (2,5 milliards de dollars), soit il y a presque quatre ans. A la même époque l'an passé, elles avaient récolté 1,3 milliard de dollars. Paradoxalement, le nombre de levées de fonds atteint lui aussi un extrême, mais dans le sens inverse. Avec seulement 107 opérations recensées, l'écosystème n'avait jamais enregistré un niveau aussi faible depuis le début du suivi de CB Insights en 2022.

© CB Insights

Le financement de l'assurtech n'a jamais semblé aussi polarisé qu'en 2026. Sur les deux premiers trimestres de l'année, la taille moyenne d'un tour de table atteint 26,6 millions de dollars, un niveau inédit depuis que CB Insights analyse le secteur. Cette polarisation se retrouve aussi dans le nombre de mégatours : huit ont été recensés au deuxième trimestre. Il s'agit là encore d'un record.

© CB Insights

Sans surprise, les assurtech américaines sont les plus nombreuses à réaliser des levées de fonds. Elles représentent 61% du nombre de transactions mondiales du secteur, contre 22% pour leurs homologues européennes.

© CB Insights

A noter qu'au deuxième trimestre 2026, une seule nouvelle licorne a émergé : Corgi, une assurtech américaine qui propose des produits d'assurance aux start-up et entreprises de la tech. Le rapport établit par ailleurs le top 10 des start-up les mieux valorisées du secteur. On retrouve notamment à la quatrième place un représentant français avec Alan, valorisé 6,3 milliards de dollars.

© CB Insights

Enfin, l'étude nous apprend que 40 opérations d'exit ont eu lieu au deuxième trimestre (38 M&A et 2 IPO). On en comptait 33 au premier trimestre et 55 à la même période l'an passé.