Xbox One et Series X : les meilleures promos avant le Black Friday

De nombreux jeux pour Xbox One et Xbox Series X comme FIFA 22 ou Halo Infinite sont proposés en réduction par les marchands à l'approche du Black Friday. Notre sélection.

La Xbox One est l'avant-dernière génération de console de salon de Microsoft, depuis l’arrivée de la Xbox Series X en fin d’année. Sa version originale a laissé place à deux consoles. La Xbox One S, plus petite que la Xbox One originale et légèrement plus puissante, et qui propose également un espace de stockage plus conséquent (1 ou 2 To selon les modèles, contre 500 Go à To pour la Xbox One classique). Elle est commercialisée pour moins de 300 euros. Plus onéreuse, la Xbox One X est aussi beaucoup plus puissante, ce qui lui permet d’afficher les jeux en Ultra HD. Sa production a été arrêtée, mais elle est toujours disponible dans le commerce avec des réductions sur son prix de vente original (499 euros), notamment grâce à des packs offrant un jeu avec la console, comme par exemple Cyberpunk 2077. Ses accessoires comme la manette et le casque, ou des jeux comme GTA V, sont toujours disponibles. A l'approche du Black Friday, voici notre sélection de jeux Pour Xbox One, mais aussi quelques affaires sur la dernière génération Xbox Series X.

FIFA 22 Xbox Series X Cdiscount 59,99 € Voir

Rakuten 59,99 € Voir

Amazon 79,99 € 60,49 € Voir

Fnac 64,99 € 61,09 € Voir

Micromania 79,99 € Voir

Boulanger 79,99 € Voir

Far Cry 6 : Edition Gold Amazon 100,00 € 73,99 € Voir

Cdiscount 124,04 € 99,99 € Voir

Rakuten 99,99 € Voir

Fnac 99,99 € Voir

Micromania 99,99 € Voir

Star Wars Jedi : Fallen Order Fnac 49,99 € 24,99 € Voir

Rakuten 28,99 € Voir

Amazon 69,99 € 29,99 € Voir

La Redoute 41,99 € Voir

Boulanger 64,99 € 41,99 € Voir

Rue du Commerce 44,62 € Voir

Micromania 49,99 € Voir

Cdiscount 53,39 € Voir

Red Dead Redemption 2 Amazon 17,99 € Voir

Fnac 39,99 € 17,99 € Voir

Micromania 29,99 € 19,99 € Voir

Rakuten 24,37 € Voir

La Redoute 42,42 € Voir

Halo Infinite Boulanger 59,99 € Voir

Rakuten 66,99 € Voir

La Redoute 65,10 € Voir

Amazon 69,99 € Voir

Cdiscount 69,99 € Voir

Fnac 69,99 € Voir

Call Of Duty: Vanguard (Xbox Series X) - Exclusivité Amazon 79,99 € 64,99 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Forza Horizon 5 Amazon 69,99 € 62,99 € Voir

Cdiscount 69,99 € 62,99 € Voir

Rakuten 62,99 € Voir

Fnac 62,99 € Voir

La Redoute 62,99 € Voir

Boulanger 69,99 € 62,99 € Voir

Micromania 69,99 € Voir

Marvel's Guardians of the Galaxy Xbox Amazon 69,99 € 39,99 € Voir

Rakuten 39,99 € Voir

Micromania 69,99 € 39,99 € Voir

Boulanger 58,08 € Voir

Fnac 71,08 € Voir

Manette Xbox Controler Sans Fil Amazon 59,99 € 48,99 € Voir

Fnac 48,99 € Voir

Boulanger 59,99 € 48,99 € Voir

Electro Dépôt 59,97 € Voir

Micromania 59,99 € Voir

Rakuten 64,62 € Voir

Rue du Commerce 68,60 € Voir