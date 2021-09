Switch : Kirby, Splatoon 3, N64... récap' du Nintendo Direct

[Nintendo Switch] Un Nintendo Direct s'est tenu dans la nuit du 23 au 24 septembre. L'occasion de présenter de nouveaux jeux Switch, mais aussi des rééditions de Nintendo 64 et SEGA Mega Drive.

[Article mis à jour le 24 septembre 2021 à 11h05] Nintendo a organisé dans la nuit du 23 au 24 septembre une conférence Nintendo Direct riche en images et annonces sur ses prochains jeux. Et pas seulement sur Switch : l'entreprise a annoncé que son abonnement Nintendo Online permettra en octobre de jouer à des jeux de Nintendo 64, avec de premiers titres classiques de cette console de la fin des années 90 comme Zelda : Ocarina of Time et Mario Kart 64. Une autre console rétro fera son apparition sur l'offre en ligne : la SEGA Mega Drive, pourtant concurrente de Nintendo à l'époque. Nintendo proposera également à la vente des manettes de ces deux consoles pour retrouver l'expérience la plus fidèle possible.

Mais évidémment, c'est du côté des jeux de la Switch que se trouvaient les plus grandes attentes. Nintendo a annoncé de nouveaux titres de licences classiques, notamment une nouvelle aventure de Kirby (Kirby and the Forgotten Land). Quatre ans après sa première annonce, de premières images de Bayonetta 3 ont été présentées. Autre jeu très attendu, Splatoon, un jeu de combat en ligne loufoque avec des pistolets de peinture dont le deuxième opus avait été l'un des premiers succès de la Switch, revient avec Splatoon 3, attendu en 2022 sans davantage de précisions. Nintendo a présenté de nouvelles images du jeu ainsi que des extraits de son mode campagne solo. Autre classique multijoueur, Mario Party et son nouvel opus baptisé Superstars ont eu droit à de nouvelles images, en attendant la sortie du jeu le 29 octobre. Nintendo a également présenté des extensions et DLC de jeux à succès, comme Monster Hunter et Super Smash Bros Ultimate. Vous pouvez visionner les 40 minutes de présentation du Nintendo Direct ci-dessous.

La Nintendo Switch est la dernière génération de console de salon du constructeur japonais Nintendo. Sortie en 2017, elle s'est écoulée à plus de 80 millions d'exemplaires depuis, en faisant l'un des plus gros succès de l'histoire de Nintendo. La grande particularité de la Switch, par rapport aux précédentes consoles de salon de Nintendo, est qu'elle peut se transformer en console portable grâce à un ingénieux design. En version salon, la console est connectée à une base qui permet de l'alimenter en électricité et de la connecter à une télévision via un port HDMI. En mode portable, la console peut être extraite de sa base, se transformant alors en une sorte de tablette dotée d'un écran de 6,2 pouces, sur laquelle viennent se clipser de part et d'autre des morceaux de la manette de la Switch, apportant ainsi des joysticks et boutons pour en faire une console portable.

Le prix de la Nintendo Switch classique est de 299 euros. La Switch Lite (une version seulement portable de la Switch) coûte 199 euros. Ces prix peuvent varier de quelques dizaines d'euros selon les enseignes. Ces deux consoles existent également à des prix plus élevés dans des éditions limitées aux couleurs de certains jeux (Mario, Monster Hunter, Pokémon...).

La Switch est commercialisée chez toutes les grandes enseignes e-commerce comme Amazon, Cdiscount, Fnac, Darty, Boulanger ou encore Micromania. En 2021, la console a fait face à quelques problèmes d'approvisionnement, certains marchands peuvent donc se retrouver en rupture de stocks pendant un temps. Nintendo a prévenu que d'autres ruptures étaient à prévoir d'ici la fin de l'année, en raison d'une pénurie de certains composants électroniques.

Les sites de vente de produits d'occasion entre particuliers comme Rakuten ou Le Bon Coin permettent de trouver des Switch et Switch Lite vendues avec plusieurs dizaines d'euros de réduction par rapport à leur prix neuves. On peut aussi faire de bonnes affaires sur les sites de ventes de produits reconditionnés, comme BackMarket ou rebuy.fr, avec des consoles d'occasions remises à neuf et qui disposent souvent d'une garantie,. Celle-ci peut même dépasser la durée de la garantie d'origine du produit (notamment chez rebuy avec 36 mois). Restez également aux aguets pendant les périodes de soldes et des événements comme le Black Friday.

A la recherche d'une Switch pas chère ? La Switch Lite est la version la moins chère de la console (199 euros au lieu de 299). La principale différence avec sa grande sœur est qu'il s'agit uniquement d'une console portable. Impossible de la connecter à une télévision pour en faire une console de salon. Impossible également de retirer les structures accueillant les joysticks et les boutons comme sur la Switch Classique, elles sont intégrées à la console. Les jeux de Switch sont compatibles avec la Switch Lite, du moment qu'ils sont jouables en mode portable. En pratique c'est le cas de la plupart des jeux, puisque la console a été pensée pour ce double usage. La Switch Lite est aussi un peu plus légère (275 grammes, contre 378 pour la Switch classique), dispose d'un plus petit écran (5,5 pouces contre 6,2 pouces) et de quelques heures d'autonomie de batterie en moins. A noter que la Switch Lite sera disponible à partir du 7 mai 2021 dans un nouveau coloris, le bleu.

La manette de la Switch, appelé Joy-Con, est la principale innovation de la console. Elle dispose de trois modes d'utilisation. Lorsque la Switch est mode Salon, le Joy-Con est une manette de console pas très différente de celles que l'on trouve sur une Xbox ou une Playstation. Mais ses deux extrémités, sur lesquelles se trouvent les boutons et les joysticks, peuvent être séparées du reste de la manette via un système de rails coulissants. Ce qui permet d'obtenir deux petites manettes tenant chacune dans une main. Une liberté de mouvement qui offre de nouvelles possibilités de jeu grâce aux capteurs dont dispose le Joy-Con. Par exemple, dans le jeu de boxe en vue à la première personne Arms, le joueur peut utiliser indépendamment chacune de ses mains pour asséner des coups de poing, ou les deux en même temps pour se défendre et réaliser des coups spéciaux. Séparé en deux, le Joy-Con peut, sur certains jeux, être retourné à l'horizontale et se transformer en deux manettes indépendantes permettant à deux joueurs de jouer ensemble, aussi bien en mode salon que portable. Enfin, les deux parties du Joy-Con peuvent être coulissées sur les deux extrémités de la Switch pour en faire une console portable. La vidéo ci-dessous montre les différents modes d'utilisation de la console et de sa manette.

Connue aussi sous le nom de Super Switch, la Switch Pro est le nom de code d'un projet de nouvelle console pas encore officialisée par Nintendo. Nintendo se doit d'innover , alors que ses concurrents Microsoft et Sony viennent de sortir les Xbox Series X et PS5, des consoles ultra puissantes qui offrent de bien meilleures résolutions et fréquences de rafraîchissement que la Switch. Dans une enquête publiée le 4 mars, le média économique américain Bloomberg est venu apporter de nouvelles informations sur la Switch Pro. Selon Bloomberg, qui cite des sources anonymes chez Nintendo, une nouvelle Switch est en préparation et devrait être disponible pour Noël 2021. Elle disposerait d'un écran Oled de 7 pouces (contre 6,2 pouces sur la Switch classique) confectionné par Samsung d'une résolution 720p, comme le précédent. Cette résolution serait seulement celle de la console en mode portable. En mode console de salon, cette nouvelle Switch proposerait de la 4K, comme les Xbox Series X et PS5.

L'une des grandes différences de la Switch avec ses concurrents Playstation et Xbox réside dans le prestigieux catalogue de jeux exclusifs développées par Nintendo ou des studios dans son giron, avec des licences extrêmement populaires comme Zelda, Animal Crossing ou encore Pokémon. Des jeux qui existent depuis des décennies, mais arrivent à se renouveler à chaque nouvelle génération de console. Introuvables sur d'autres plateformes, ces jeux sont l'une des raisons du succès des consoles Nintendo. Presque quatre ans après sa sortie, la Switch dispose d'un grand nombre de références parmi ces classiques, mais permet aussi de joueur à des jeux populaires hors de l'univers Nintendo, comme Minecraft ou Fortnite, pour un catalogue total de 2 000 jeux. En voici une sélection.

Qui dit Nintendo dit Mario. Le célèbre plombier moustachu italien et tout l'univers qui l'accompagne sont la licence la plus populaire de Nintendo. Ses aventures ont été déclinées dans des dizaines d'histoires et modes de jeu différents depuis la sortie du premier opus, le jeu de plateformes Mario Bros, en 1983. On trouve par exemple le jeu de course Mario Kart, les jeux de combat Super Smash Bros ou encore les jeux de plateau et de mini-jeux Mario Party. Voici une sélection des meilleurs jeux de l'univers Mario sur Switch.

Nintendo Switch Online est l'abonnement nécessaire pour jouer en ligne aux jeux de la console. Son prix est de 3,99 euros par mois. Des formules d'engagement permettent de payer moins cher : 7,99 euros pour trois mois, ou 19,99 euros pour un an. Un abonnement familial permettant d'utiliser jusqu'à 8 comptes différentes est également disponible à 34,99 euros par an. Outre cette fonctionnalité de jeu en réseau, Nintendo Switch Online propose d'autres avantages, notamment un catalogue de jeux rétro de NES et Super Nintendo (d'anciennes consoles de salon Nintendo des années 80 et 90) jouables gratuitement tant que l'abonnement est renouvelé. Des manettes de ces deux consoles sans fil et compatibles avec la Switch sont d'ailleurs disponibles à l'achat en exclusivité pour les abonnés. Nintendo ne propose en revanche pas de jeux récents gratuits tous les mois comme le font Sony et son Playstation Plus, dont l'abonnement est aussi plus onéreux (8,99 euros par mois). Des réductions importantes sur les achats de jeux sont en revanche proposées. Les membres peuvent aussi sauvegarder les progressions de leurs jeux sur le cloud de Nintendo, ce qui permet d'y accéder depuis une autre console et de ne pas les perdre en cas de de vol, perte ou casse de la Switch.