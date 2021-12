Xbox One : prix, jeux, Halo… les dernières infos sur la console de Microsoft

La Xbox One est l'ancienne console phare de Microsoft sortie en 2013. La Xbox Series X lui a succédé, mais est toujours difficile à trouver, alors que les derniers jeux sortent toujours sur Xbox One.

La Xbox One est la dernière génération de console de salon de Microsoft, en attendant l’arrivée de la Xbox Series X en fin d’année. Sa version originale a laissé place à deux consoles. La Xbox One S, plus petite que la Xbox One originale et légèrement plus puissante, et qui propose également un espace de stockage plus conséquent (1 ou 2 To selon les modèles, contre 500 Go à To pour la Xbox One classique). Elle est commercialisée pour moins de 300 euros. Plus onéreuse, la Xbox One X est aussi beaucoup plus puissante, ce qui lui permet d’afficher les jeux en Ultra HD. Sa production a été arrêtée, mais elle est toujours disponible dans le commerce avec des réductions sur son prix de vente original (499 euros), notamment grâce à des packs offrant un jeu avec la console, comme par exemple Cyberpunk 2077. Ses accessoires comme la manette et le casque, ou des jeux comme GTA V, sont toujours disponibles.