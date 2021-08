"Netflix : nouvelle hausse des prix en France aujourd'hui !"

[PRIX NETFLIX] Ce 19 août, l'offre Standard de Netflix passe de 7,99 euros à 8,99 euros par mois, l'abonnement Essentiel de 11,99 euros à 13,49 euros et le Premium de 15,99 à 17,99 euros. Une info JDN.

[Mise à jour du 19 août 2021 à 9h51] Nouvelle hausse des prix pour Netflix en France ce 19 août. Les utilisateurs français doivent désormais débourser quelques euros supplémentaires pour accéder à son catalogue. L'offre dite Essentiel (un seul écran à la fois et pas de haute-définition) passe de 7,99 à 8,99 euros par mois. C'est la première fois depuis son arrivée en France en septembre 2014 que Netflix se décide à toucher à ce tarif d'entrée de gamme. Une petite révolution qui ne manquera sans doute pas de faire réagir ses utilisateurs.

L'offre Standard (deux écrans simultanés et la haute-définition) grimpe, elle, de 11,99 à 13,49 euros, soit une hausse de 1,50 euro par mois. Enfin l'offre la plus chère, dite Premium, sera désormais proposée à 17,99 euros par mois, contre 15,99 euros précédemment. Pour rappel, elle donne droit à quatre écrans simultanés et des programmes en ultra-haute définition. C'est la troisième augmentation tarifaire pour ces deux offres depuis le lancement de Netflix dans l'Hexagone. Une époque où l'offre Standard était proposée 9,99 euros par mois (3 euros 50 moins cher qu'aujourd'hui) et la Premium 11,99 euros par mois (6 euros moins cher). La hausse est ainsi de 50% en l'espace de 7 ans pour cette dernière.

Une hausse qui s'explique autant par la nécessité de rentabiliser les investissements croissants en contenus que celle de remédier à la baisse de la croissance des nouveaux abonnés

Le changement est effectif dès aujourd'hui pour les nouveaux utilisateurs alors que les abonnés existants ont quelques semaines de répit. Cette hausse n'est pas vraiment une surprise. Elle s'explique d'abord par la nécessité d'amortir des investissements en contenus (production et acquisition) qui n'ont de cesse de grimper. Après l'accalmie coronavirus, qui avait vu ces investissements plonger de 13,9 à 11,8 milliards de dollars entre 2019 et 2020, 2021 marque une année charnière. La plateforme de streaming a annoncé qu'elle investirait près de 17 milliards de dollars cette année. C'est quasiment deux fois plus que l'un de ses principaux concurrents, Disney+, dont le budget en la matière tourne plutôt autour des 8 à 9 milliards de dollars. Ce sont ainsi 27 réalisations qui seront produites ou lancées cette année par Netflix, rien que pour la France.

Autre élément d'explication : la nécessité de compenser le ralentissement de la croissance des nouveaux abonnés. Une réalité peu surprenante pour un acteur aussi mature que Netflix mais qui est peu compatible avec les exigences du marché boursier. L'Américain, qui cumule désormais près de 209 millions d'abonnés dans le monde, n'en a recruté "que" 5,5 millions de nouveaux au premier semestre 2021. C'est sa plus mauvaise performance depuis 2013 et un signe que les réserves de croissance se tarissent. Le groupe a d'ailleurs annoncé qu'il ne prévoyait pas plus de 3,5 millions de nouveaux abonnés au troisième trimestre, contre 5,5 millions espérés par le marché. Le seul moyen de compenser ce ralentissement, qui s'explique tant par l'arrivée à maturité de ses principaux marchés qu'un durcissement de la concurrence (Prime Vidéo, Disney+, HBO Max, Hulu…), est d'augmenter le revenu par utilisateur (ARPU). D'où les hausses fréquentes en France comme dans le reste du monde.

Des hausses qu'ils faudra toutefois justifier auprès de la communauté des abonnés (ils étaient 6,7 millions en France au dernier pointage réalisé par Reed Hastings début 2020). Raison pour laquelle Netflix a investi dans des nouvelles fonctionnalités comme le Smart Download (téléchargement automatique de contenus censés vous plaire) ou le bouton Direct qui permet, uniquement via le navigateur web, de regarder des programmes définis, à toute heure de la journée. Autre piste étudiée : le lancement d'une offre de jeux vidéos sans coûts supplémentaires pour les clients existants.

Prix Netflix

L'abonnement Netflix donne un accès illimité à la plateforme, quel que soit le support de consultation : ordinateur, télévision, tablette ou smartphone. L'abonnement, annulable à tout moment, se décline en trois formules et autant de prix :

Prix de Netflix Essentiel : 8,99 euros par mois , vous n'avez accès qu'à un seul écran à la fois et ne bénéficiez pas de la haute-définition.

: , vous n'avez accès qu'à un seul écran à la fois et ne bénéficiez pas de la haute-définition. Prix de Netflix Standard : 13,99 euros par mois , vous pouvez être connecté à votre compte Netflix simultanément sur deux écrans. Vous bénéficiez également de la haute-définition.

: , vous pouvez être connecté à votre compte Netflix simultanément sur deux écrans. Vous bénéficiez également de la haute-définition. Prix de Netflix Premium : 17,99 euros par mois, vous avez droit à quatre écrans simultanés et des programmes en ultra-haute définition.

Abonnement Netflix

L'abonnement à Netflix est sans engagement, vous pouvez donc vous désinscrire à tout moment. Le premier mois est gratuit et Netflix se charge de vous envoyer un message de rappel, trois jours avant la fin de la période d'essai, pour vous rappeler que vous devrez payer le mois prochain. Comment souscrire à un abonnement Netflix ? Rien de plus simple. Il vous suffit de vous rendre sur le site ou l'application de Netflix, depuis n'importe quel device.Une fois sur cette page, vous devez...

choisir votre forfait,

créer votre compte avec une adresse dédiée

renseigner vos informations bancaires

A noter que la plateforme s'est décidée à rendre gratuits les premiers épisodes de certaines de ses séries, de même que certains de ses films. Les utilisateurs n'ont même pas à s'inscrire, les contenus sont directement proposés au sein d'une page dédiée sans qu'ils aient besoin de créer un compte. On y retrouve les premiers épisodes de séries phares comme Stranger Things, Elite, Love is Blind, Grace and Francky, de même que des films maison comme Murder Mystery, Baby Boss ou Bird Box. Ces contenus sont accessibles depuis tous les appareils (Mac, PC, appareil Android) mais pas via un navigateur sous iOS.

Séries Netflix

Le succès de Netflix s'est d'abord construit sur les nombreuses créations originales que la plateforme a proposées au fil des années. Citons, en vrac, House of Cards, Orange is the new black, Stranger Things, The OA, The Crown, Narcos, Sense8 ou encore Ozark. Netflix s'est également essayé aux dessins animés avec des productions comme Bojack Horseman ou Disenchantment, la série de Matt Groening. Conscient de l'importance des particularismes culturels en Europe, le PDG de Netflix, Reed Hastings, a également voulu lancer des productions locales. En France, la plateforme a produit les séries Marseille, Plan Cœur, Osmosis. En Allemagne, c'est la série Dark qui tire son épingle du jeu.

L'offre Netflix est disponible en France depuis le 15 septembre 2014. La plateforme de SVOD (vidéo par abonnement) comptait alors 50 millions d'abonnés dans le monde. Elle en dénombre désormais 209 millions. En France, Netflix compte près de 6,7 millions d'abonnés, a annoncé Reed Hastings à l'occasion de l'ouverture des bureaux parisiens début 2019. Pas de chiffre officiel depuis mais on estime qu'ils sont désormais près de 8 millions. La société a été fondée en 1997 par Reed Hastings en Californie. Initialement positionné comme plateforme de location ou vente de films à l'unité, Netflix a pris le virage de l'abonnement en 1999 et s'est introduit au Nasdaq en 2002.

Télécharger Netflix

L'application Netflix peut être directement téléchargée depuis l'Apple Store ou le Google Play Store. Vous pouvez accéder à Netflix depuis votre navigateur en vous rendant sur Netflix et en vous identifiant sur votre compte ou en en créant un. Si vous disposez d'un ordinateur Windows 8 ou Windows 10, vous pouvez également télécharger l'application Netflix pour Windows.

A noter que Netflix permet de télécharger certains de ses contenus pour pouvoir les consulter plus tard, même lorsque l'utilisateur n'a pas de réseau. Tous les contenus ne sont pas téléchargeables sur Netflix. Pour trouver ceux qui le sont, il suffit de se rendre dans le menu "Téléchargements", en bas de la home de son compte puis d'appuyer sur "Trouver des vidéos à télécharger". A noter l'existence d'une fonctionnalité "smart downloads", qui permet de supprimer automatiquement un épisode téléchargé après visionnage, sur iOS, Android et Windows 10.

Netflix sur Canal Plus

Après des années de guerre, puis des mois de négociation, Canal Plus et Netflix sont enfin parvenus à un accord. Netflix est accessible depuis le 15 octobre, aux abonnés de Canal Plus via l'offre Ciné/Séries. Prix de lancement : 34,90 euros par mois. Les abonnés accèdent via ce pack aux programmes Netflix, l'offre Standard, mais aussi aux chaînes OCS, aux chaînes Ciné + ou encore Canal+ Series, le service de SVOD lancé en mars par la chaîne cryptée. A noter que les clients de Canal Plus pourront s'abonner à Netflix directement via leur box Canal Plus, aux prix pratiqués par Netflix.

Netflix et Free

Si les discussions entre Free et Netflix ont longtemps été un sujet houleux, la plateforme est désormais accessible directement depuis la nouvelle Freebox. L'abonnement Netflix Essentiel est offert aux clients des Freebox Delta et Freebox One sans surcoût. Pour profiter des offres plusieurs écrans et images en HD ou 4K, il faudra dépenser davantage. Compter 3 euros supplémentaires pour l'offre Netflix Standard et 6 euros de plus pour le Netflix Premium.

Netflix et Orange

Les clients Internet Orange peuvent accéder à Netflix depuis la TV d'Orange, depuis la chaîne Netflix Orange sur le canal 70. Il suffit d'accéder depuis le décodeur Livebox Play Orange ou le TV 4 Orange, à la liste de pass vidéo en appuyant sur la touche "menu" de la télécommande. Puis de sélectionner le pass vidéo "Netflix". Après avoir choisi son forfait Netflix, l'abonné peut directement choisir de payer via sa facture Orange.

Netflix et SFR

Les clients box ou mobile peuvent souscrire à l'option Netflix via SFR et visualiser leurs contenus sur smartphone et PC. Ceux qui sont équipés d'un Décodeur Plus ou d'une box THD 4K peuvent utiliser Netflix depuis leur équipement SFR. L'option est facturée par Netflix mais prélevée par SFR sur la facture.

Amazon Prime : alternative moins chère

