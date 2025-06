Cursor vs Windsurf : quel est le meilleur IDE IA ?

Cursor et Windsurf sont, à l'heure actuelle, les IDE natifs IA les plus avancés du marché. Ils accélèrent le développement grâce à une approche agentique intégrée.

L'heure où l'on développait des programmes dans un simple éditeur de texte est révolue. Avec les récents progrès de l'intelligence artificielle, les IDE intègrent maintenant de nouvelles fonctionnalités pour générer plus rapidement et efficacement du code. Si Visual Studio Code est encore majoritairement utilisé par les développeurs sénior, deux petits nouveaux ont fait leur apparition : Cursor et Windsurf. Ces derniers ont été conçus pour utiliser l'IA générative nativement pour simplifier la génération de code. Leur utilisation explose véritablement depuis cette année. Comparatif.

Des fonctionnalités très proches

Cursor et Windsurf sont tous deux basés sur le code source de VS Code (open source). Les deux logiciels supportent donc la majorité des extensions, thèmes et raccourcis de VS Code. L'interface est assez similaire : un éditeur de code, un terminal en dessous et sur la partie gauche, un chatbot agentique.

Les deux outils disposent d'agents capables de générer du code, de modifier et créer des fichiers ou encore d'exécuter automatiquement (ou non, selon les paramètres) les commandes bash. Enfin, les deux IDE proposent des complétions de code intelligentes permettant d'avancer plus vite dans une structure simple. Les deux interfaces étant similaires, la courbe d'apprentissage est assez égale. La principale différence réside dans les modèles supportés et les formules d'abonnement proposées.

Quels sont les modèles supportés ?

Modèle Cursor Windsurf Claude 3 Opus ✔️ ❌ Claude 3.5 Haiku ✔️ ❌ Claude 3.5 Sonnet ✔️ $ Claude 3.7 Sonnet ✔️ $ Claude 3.7 Sonnet (Thinking) ✔️ $ Claude 4 Opus ✔️ $ Claude 4 Opus (Thinking) ✔️ $ Claude 4 Sonnet ✔️ $ Claude 4 Sonnet (Thinking) ✔️ $ Cursor Small ✔️ ❌ DeepSeek R1 ✔️ ✔️ DeepSeek R1 (05/28) ✔️ ❌ DeepSeek V3 ✔️ ✔️ Gemini 2.0 Flash ❌ ✔️ Gemini 2.0 Pro (exp) ✔️ ❌ Gemini 2.5 Flash ✔️ ✔️ Gemini 2.5 Flash (Thinking) ✔️ ✔️ Gemini 2.5 Pro ✔️ ✔️ GPT 4.1 ✔️ ✔️ GPT 4.5 Preview ✔️ ❌ GPT-4o ✔️ ✔️ GPT-4o mini ✔️ ❌ Grok 2 ✔️ ❌ Grok 3 ✔️ ✔️ Grok 3 Mini ✔️ ✔️ o1 ✔️ ❌ o1 Mini ✔️ ❌ o3 ✔️ ✔️ o3 (high reasoning) ❌ ✔️ o3-mini ✔️ ❌ o3-mini (medium reasoning) ❌ ✔️ o4-mini ✔️ ❌ o4-mini (medium reasoning) ❌ ✔️ o4-mini (high reasoning) ❌ ✔️ SWE-1 ❌ ✔️

C'est l'une des principales différences : Windsurf supporte beaucoup moins de modèles que Cursor, du moins nativement. Depuis son rachat par OpenAI, Windsurf a vu ses relations avec Anthropic se dégrader. L'éditeur américain de Claude a en effet coupé l'accès à ses modèles à Windsurf. Officiellement, Anthropic affirme avoir des contraintes de capacité et préfère se concentrer sur des partenariats plus durables. En coulisses, il se murmure qu'Anthropic préfère ne pas fournir ses modèles à une entreprise détenue par OpenAI, par crainte de renforcer un concurrent direct. Dans les faits, il n'est plus possible d'utiliser l'ensemble des modèles Claude avec Windsurf. L'unique solution proposée par l'IDE consiste à renseigner sa propre clef d'API Claude et donc payer à l'usage en plus de l'abonnement à Windsurf. Un véritable point noir sachant que Claude 4 est le meilleur modèle agentique pour le code du moment.

Un pricing vraiment différent

Les formules chez Cursor Fonctionnalités Hobby Pro Ultra Teams Enterprise Prix Gratuit $20/mois $200/mois $32/utilisateur/mois Sur mesure Requêtes agent illimitées ❌ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ Tab completions illimitées ❌ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ Agents en arrière-plan ❌ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ Agent de debug ❌ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ 20x usage modèles ❌ ❌ ✔️ ❌ ✔️ Indexation de la base de code ❌ ❌ ✔️ ❌ ✔️ Privacy Mode org ❌ ❌ ❌ ✔️ ✔️ Dashboard admin ❌ ❌ ❌ ✔️ ✔️ SAML/OIDC SSO ❌ ❌ ❌ ✔️ ✔️ Gestion SCIM ❌ ❌ ❌ ❌ ✔️ Support prioritaire ❌ ❌ ❌ ❌ ✔️

Les formules chez Windsurf Fonctionnalités Free Pro Teams Enterprise Prix Gratuit $15/mois $30/user/mois $60/utilisateur/mois Crédits 25/mois 500/mois 500/utilisateur/mois 1000/utilisateurs/mois Tab completions illimité ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ Agent de debug ❌ ❌ ✔️ ✔️ Dashboard admin ❌ ❌ ✔️ ✔️ SSO ❌ ❌ ✔️ ✔️ RBAC ❌ ❌ ❌ ✔️ Support prioritaire ❌ ❌ ✔️ ✔️ Crédits additionnels - $10/250 $40/1000 $40/1000

Sur la partie pricing, les deux IDE se différencient nettement. Cursor mise sur une approche "illimitée" qui peut séduire par sa simplicité, mais cache en réalité des limites d'usage non précifiées pour le moment (l'offre a été mise à jour le 17 juin). Si vous dépassez ces seuils cachés, l'éditeur passera vos requêtes en mode lent. Cursor est donc l'IDE à choisir prioritairement si vous prévoyez d'utiliser massivement l'agent interne. Pour les utilisateurs ayant une utilisation modérée, l'abonnement Pro de Cursor à 20 euros par mois reste attractif. Pour les utilisateurs ayant des besoins intensifs, Cursor propose une formule Ultra à 200 euros par mois, offrant 20 fois plus de requêtes rapides que l'offre Pro, ce qui permet d'éviter les limitations de débit.

Windsurf utilise un système de crédits transparent : 500 crédits par mois en Pro, avec possibilité d'achat de crédits supplémentaires (10 dollars pour 250 crédits). Une fois les crédits épuisés, l'utilisateur doit attendre le renouvellement mensuel ou acheter des crédits additionnels. Point positif : Windsurf propose en illimité son modèle propriétaire SWE-1. Il est spécialement développé pour l'ingénierie logicielle avec des performances proches des modèles d'OpenAI ou Google.

Windsurf pour les aficionados d'OpenAI, Cursor pour les autres

Cursor s'impose comme l'IDE idéal pour les développeurs cherchant la polyvalence à moindre coût. Avec son support exhaustif des modèles, notamment l'accès natif à Claude 4 sans surcoût et un mode agentique vraiment illimité, c'est la solution la plus attractive pour ceux qui veulent un outil IA performant sans contraintes de crédits. Son approche "illimitée" séduira particulièrement les développeurs intensifs qui souhaitent maximiser leur productivité sans dépenser plus que la formule initiale.

De son côté, Windsurf se positionne comme une alternative stratégique notamment pour les développeurs attirés par les technologies d'OpenAI. Son modèle propriétaire SWE-1, utilisable sans limite, reste son principal atout. De plus, son récent rachat par OpenAI laisse présager des innovations futures potentiellement exclusives.