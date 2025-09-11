Mode agent dans ChatGPT : les 5 meilleurs cas d'usage

Le mode agent de ChatGPT peut travailler plusieurs dizaines de minutes en autonomie complète sur des cas d'usage à fort ROI.

Présenté en juillet dernier, le mode agent de ChatGPT promet d'améliorer encore le ROI de l'IA générative. Intégré nativement dans l'outil selon votre forfait (40 requêtes mensuelles pour les utilisateurs Plus et Team, 400 pour les Pro), le mode agent utilise un ordinateur virtuel avec navigateur web et terminal.

Concrètement, l'agent peut naviguer sur le web, remplir des formulaires, manipuler des fichiers ou lancer des programmes. Des actions jusqu'ici réservées aux humains. Et le tout en toute autonomie : nous avons, par exemple, réussi à laisser l'agent travailler pendant 56 minutes. Au-delà des cas habituels (emails automatisés, réservations de voyage), le mode agent commence à montrer son potentiel sur des tâches réellement complexes. En voici cinq que nous avons testées.

1. La recherche d'emploi ou de candidats automatisée

S'il est un domaine où l'IA peut aider réellement à gagner du temps, c'est bien dans la recherche d'emploi, ou pour les entreprises dans la recherche de candidats qualifiés. Quand les IA des principaux sites de recrutement (HelloWork, Indeed, Linkedin…) se contentent de recommander des postes sur la base, très souvent, de systèmes de recommandations datés, l'IA générative apporte une couche d'intelligence bienvenue.

Il est par exemple possible de donner à ChatGPT son CV et le type de poste que vous recherchez et ce dernier sera en capacité de crawler l'ensemble des offres sur le web et de vous fournir une short-list véritablement pertinente.

Exemple de prompt :

"Tu vas m'accompagner aujourd'hui dans la recherche d'un poste en analysant d'abord mon profil à partir de mon CV en pièce jointe. Je cherche actuellement un poste de type [INSÉRER NOM POSTE] dans le secteur de [INSÉRER SECTEUR] avec un salaire avoisinant les [INSÉRER SALAIRE] dans la zone géographique [INSÉRER LOCALISATION]. A partir de cette analyse, parcours les offres d'emploi sur HelloWork, LinkedIn, Indeed et Pôle Emploi pour relever les postes et les entreprises associées qui sont compatibles avec mes demandes et mon expérience professionnelle. Une fois cette curation terminée, génère un rapport PDF complet et structuré contenant une short-liste de 15 opportunités les plus pertinentes avec pour chaque poste le nom de l'entreprise, une description en langage naturel du poste et des compétences attendues, la fourchette salariale mentionnée si disponible, et une analyse de l'adéquation entre mon profil et l'offre."

Extrait du rapport de recommandation d'offres par ChatGPT agent. © Capture d'écran / JDN

Accéder à la conversation ChatGPT complète.

Côté recruteur, il est également possible d'utiliser le mode agent pour faciliter l'identification des profils pertinents, notamment en se basant sur Linkedin. Il devient même envisageable de démarcher les candidats pour les conduire soit à vous contacter soit à consulter une offre en ligne.

Exemple de prompt :

"Tu m'accompagnes aujourd'hui dans la présélection de candidats pour un poste au sein de notre entreprise. Voici le lien vers l'offre en ligne : [INSÉRER URL DE L'OFFRE]. Recherche sur LinkedIn une quinzaine de profils dont le parcours et la formation correspondent parfaitement aux critères du poste. Une fois ces 15 candidats identifiés, utilise mon profil LinkedIn pour leur envoyer une demande de connexion accompagnée du message personnalisé suivant :Bonjour, je suis l'agent IA de [EMPLOYEUR]. Je pense que l'offre suivante pourrait vous intéresser : [INSÉRER URL DE L'OFFRE]. Votre profil nous semble particulièrement pertinent. N'hésitez pas à postuler directement ou à nous contacter. "

2. Veille concurrentielle et génération d'un rapport

Le mode agent dans ChatGPT peut également être utilisé pour réaliser une veille concurrentielle sur un secteur d'activité et produire un rapport ou une présentation PPTX complète. Là encore, le gain de temps n'est pas négligeable.

Exemple de prompt :

"Tu es un expert en intelligence économique et design stratégique. Ta mission est de réaliser une veille concurrentielle complète sous forme de diaporama Google Slides clair, professionnel et prêt à être présenté. Le sujet de la veille est : [INSÉRER LE SECTEUR OU MARCHÉ]. Le diaporama doit inclure une slide de titre, une présentation du marché (taille, croissance, tendances), une fiche détaillée pour chaque concurrent (offre, positionnement, stratégie prix, distribution, présence en ligne, actualités), une slide de comparaison (tableau ou SWOT), une synthèse des opportunités/menaces/bonnes pratiques, une conclusion avec recommandations, et une slide listant les sources. Le style doit être sobre, lisible, visuel (logos, captures d'écran, pictos). Le livrable attendu est un lien Google Slides partageable avec droits en lecture. Merci de générer une première version complète de ce diaporama, que je pourrai affiner ensuite."

Exemple d'un slide généré par le mode agent de ChatGPT. © Capture d'écran / JDN

Accéder à la conversation ChatGPT complète.

3. Automatisation de la recherche de donnée dans un tableur

"Agent mode", de son nom original, peut trouver sa pertinence pour la modification et l'automatisation de certaines tâches chronophage dans un tableur. Par exemple, l'agent peut être utilisé pour rechercher des informations sur le web à partir des données du tableur et compléter des informations manquantes. Exemple : à partir d'une base de prospects (nom et prénom), l'IA peut chercher l'adresse Linkedin du profil correspondant et l'ajouter dans une nouvelle colonne.

Exemple de prompt :

"Tu es un spécialiste de la recherche d'informations en ligne. A partir du fichier Google Sheets suivant : [INSÉRER L'URL], ta mission est de compléter les données manquantes dans la colonne [INSÉRER LETTRE DE LA COLONNE]. Utilise uniquement des sources fiables, vérifiables et récentes. Recoupe les informations si nécessaire pour garantir leur exactitude et complète chaque champ de manière rigoureuse. Si une donnée est introuvable, indique "Non trouvé" ou "Non disponible"."

ChatGPT agent complète, avec succès, la colonne C. © Capture d'écran / JDN

Accéder à la conversation ChatGPT complète.

4. Identification des trends pertinentes sur les réseaux sociaux

S'il est une tâche qui demande une forme d'intelligence, c'est bien la compréhension des trends sur les réseaux sociaux. Savoir positionner sa marque sur les plateformes en utilisant la bonne tendance demande une curation assez importante des posts (sur Linkedin) ou des vidéos courtes (sur TikTok ou Youtube Short). Là encore, le mode agent peut vous faire gagner un temps assez précieux. Il est possible de demander à l'IA d'identifier les 100 trends du moment sur X, Facebook, Linkedin, YouTube ou TikTok et de vous proposer une stratégie claire pour vous positionner sur chaque réseau social. Le but étant de performer sans compromettre votre image de marque.

Exemple de prompt :

"Tu es spécialiste des réseaux sociaux avec plus de dix ans d'expérience. Ta mission aujourd'hui consiste à identifier les tendances les plus marquantes sur les réseaux sociaux sur les sept derniers jours, afin de positionner ma marque [SITE WEB DE L'ENTREPRISE] et plus particulièrement [OFFRE OU PRODUIT]. Commence par dresser un classement des tendances actuelles, du contenu le plus populaire au moins populaire, sur X, LinkedIn, Facebook, YouTube et TikTok, en t'appuyant sur des statistiques fiables de consommation et viralité. Ensuite, suggère lesquelles de ces tendances seraient les plus pertinentes pour positionner [OFFRE OU PRODUIT] afin d'en maximiser la visibilité tout en respectant et renforçant l'image de marque. Pour chaque réseau social, propose une stratégie de contenu sur mesure et indique celui à privilégier en justifiant tes choix par des données, des insights d'audience et les spécificités du canal. Fais preuve d'innovation, de finesse et d'intelligence stratégique tout au long de la recommandation. Pour le recueil des tendances, utilise uniquement les sites officiels des réseaux sociaux et non des articles sur le web."

Exemple extrait d'une veille concurrentielle réalisée par ChatGPT. © Capture d'écran / JDN

Accéder à la conversation ChatGPT complète.

5. Un audit de conformité RGPD

Pour être en conformité parfaite avec le RGPD, un site web doit être en capacité de démontrer, à tout moment, sa conformité effective. Si un audit externe est indispensable dans les secteurs sensibles ou fortement régulés, les entreprises de taille intermédiaire peuvent se contenter d'un audit interne structuré, à condition qu'il soit bien documenté et régulièrement mis à jour. Une tâche qui demande, là encore, du temps et peut facilement être déléguée à un agent

Voici un exemple de prompt à utiliser pour générer une première base d'audit, affinable par vos soins :

"Tu es un expert en conformité RGPD avec plus de 10 ans d'expérience en audit de sites web. Ta mission est d'analyser le site suivant : [INSÉRER_URL_SITE_WEB]. Tu as accès à son interface web publique (pages principales, politique de confidentialité, bannières cookies, formulaires, etc.). Explore le site comme un utilisateur standard. Génère un rapport d'audit RGPD structuré comprenant une introduction (objectif de l'audit, date de l'analyse, résumé global du niveau de conformité), une analyse de la bannière cookies (présence dès le premier chargement, clarté des finalités, existence des boutons "Accepter", "Refuser" et "Personnaliser", blocage des cookies avant consentement, possibilité de modifier son choix ultérieurement), une section sur la politique de confidentialité (présence, accessibilité, clarté du langage, description des finalités, bases légales, durées de conservation et droits des utilisateurs), une analyse de la collecte et du traitement des données (présence de formulaires, mentions explicites, cases de consentement), un volet sur la sécurité et les droits utilisateurs (mécanismes pour exercer les droits, présence d'un DPO ou contact, sécurité visible comme HTTPS), et enfin des recommandations priorisées selon leur criticité. Utilise un ton professionnel et neutre, indique si certains éléments n'ont pas pu être analysés (ex. : absence de formulaire ou contenu bloqué), et propose en option un score global de conformité sur 100 avec justification."

Extrait de l'audit RGPD menée par ChatGPT agent. © Capture d'écran / JDN

Accéder à la conversation ChatGPT complète.

Bonus : identifier si des informations sensibles de votre site sont accessibles publiquement (Google Dorks)

Pour finir, le mode agent peut être utilisé comme copilot basique de cybersécurité. Il peut par exemple vérifier si votre site présente des vulnérabilités exploitables via des requêtes Google Dorks. Le tout peut même être exécuté à date régulière en utilisant le mode Task de ChatGPT.

Exemple de prompt à utiliser :

"Tu es un expert en cybersécurité spécialisé en OSINT et en audit de surface d'exposition web. Ta mission est d'analyser le site suivant : [INSÉRER URL]. Utilise des techniques de Google Dorking pour identifier si des données sensibles ou des pages non destinées à être publiques sont accessibles via les moteurs de recherche. Tu dois repérer les URL indexées susceptibles de révéler des failles ou des informations confidentielles (fichiers .env, .git, logs, backups, erreurs PHP, interfaces d'administration, etc.), détecter toute trace de fuite de données exposée publiquement (identifiants, logs, sauvegardes), et vérifier si des fichiers ou endpoints sensibles sont accessibles sans authentification. À l'issue de ton analyse, fournis un rapport synthétique incluant les dorks utilisés, les résultats pertinents, le niveau de criticité des informations trouvées et des recommandations de remédiation. Attention : tu ne dois en aucun cas interagir avec les services ni tenter d'exploiter les vulnérabilités ; l'analyse doit rester strictement passive et se limiter aux données accessibles via la recherche indexée."

Pour ce dernier cas d'usage, nous ne présentons pas de capture d'écran car, lors de nos tests sur le site d'une institution française, ChatGPT a effectivement mis en évidence plusieurs expositions sensibles : fichiers de configuration contenant des identifiants de base de données, dump SQL public intégrant un compte administrateur de test, scripts révélant des variables DB_USER/DB_PASSWORD en clair, ainsi qu'une SECRET_KEY par défaut. Cet exemple illustre la puissance du mode agent pour détecter rapidement, par OSINT, des failles de sécurité.