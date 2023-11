Objenious cède son réseau LoRaWAN à Netmore

EXCLU JDN. L'opérateur IoT français annonce avoir choisi son homologue suédois, présent en France depuis début 2023, pour reprendre les actifs de son réseau LoRaWAN qu'il cessera de gérer fin 2024.

Le réseau LoRaWAN d'Objenious est repris par l'opérateur suédois Netmore dans le cadre d'une cession d'actifs. Les deux partenaires en font l'annonce ce mercredi 15 novembre, après avoir communiqué l'information au JDN. Les clients d'Objenious toujours connectés à son réseau LoRaWAN peuvent ainsi transférer chez l'opérateur suédois leur activité de manière transparente pour bénéficier d'une continuité d'exploitation.

Pour rappel, Objenious avait annoncé début 2022 la fin de son réseau LoRaWAN à la date de décembre 2024 (lire notre article Objenious arrête son réseau LoRaWAN). Après avoir eu des contacts avec plusieurs acteurs depuis cette annonce, Objenious a choisi Netmore pour reprendre son réseau, en raison de son ambition d'accompagner chacun de ses clients. Créé en 2010 et présent sur le marché français depuis début 2023, l'opérateur suédois met en place des réseaux LoRaWAN sur-mesure pour ses clients. Cette proximité était un critère clé pour Objenious. "Nous voulons que tout soit simple et transparent pour les clients, sans qu'ils en ressentent le moindre impact sur leurs activités. Netmore est un acteur du LoRaWAN déjà établi qui maîtrise la technologie et les usages", affirme Bernardo Cabrera, directeur de la BU IoT d'Objenious, la marque IoT de Bouygues Telecom, qui ne communique pas sur le montant des transactions financières. Netmore est déjà présent dans 11 pays et gère 425 projets pour lesquels il a déployé près de 11 000 gateway permettant à plus de 517 000 objets connectés d'échanger en LoRaWAN.

Le smart metering ciblé

Les deux partenaires travaillent conjointement depuis plus d'un an pour se coordonner sur chaque jalon technique dans cette cession d'actifs. Netmore reprend entièrement à son compte la plateforme IoT Spot d'Objenious pour que les clients demeurent dans le même environnement web. "La migration a été préparée minutieusement, aujourd'hui nous sommes prêts", se réjouit Arnaud Delprat, directeur de Netmore en France.

"Le réseau LoRaWAN est très demandé par les régions"

Objenious ne communique ni sur le nombre restant de clients connectés à son réseau LoRaWAN ni sur la taille de l'infrastructure reprise par Netmore. Ce dernier confirme néanmoins que la reprise du réseau accroît son activité en France. "Cela nous aide dans nos discussions avec de grands acteurs français qui ont plusieurs dizaines de milliers de capteurs à connecter. 2024 s'annonce comme une année chargée, le réseau LoRaWAN est notamment très demandé par les régions", détaille Arnaud Delprat. Composée de cinq personnes, son équipe en France recrute des profils de chef de projet et des commerciaux, à Paris et à Rennes, pour accompagner l'essor de l'entreprise sur le territoire.

Le smart metering représente la cible majeure des déploiements à venir. "La réglementation, entre le Plan Eau et le décret Tertiaire, est moteur pour cet usage. C'est le secteur où les volumes d'affaires représentent une opportunité de développement", estime Arnaud Delprat. Netmore recense de nombreuses activités dans la détection de fuites, aussi bien dans les réseaux d'eaux que dans le chauffage urbain. L'un de ses plus grands projets concerne la connexion en LoRaWAN de 350 000 compteurs d'eau de la société de services publics d'approvisionnement et de traitement d'eau Yorkshire Water, au Royaume-Uni. Netmore met en avant auprès des clients son engagement dans la durée. "Nous garantissons à Yorkshire Water une exploitation du réseau jusqu'en 2040 au moins", précise Arnaud Delprat, avant de conclure : "Le réseau LoRaWAN a encore de beaux jours devant lui."