Greenerwave lève 15 millions d'euros pour perfectionner le signal de la connectivité

La deeptech française compte industrialiser en France sa solution de surfaces intelligentes reconfigurables optimisant la direction des ondes électromagnétiques.

Les déploiements de la 5G, les travaux autour de la 6G et les constellations de connectivité satellitaire ont un point commun : leurs signaux peuvent être contrôlés par l'entreprise française Greenerwave. Ses surfaces intelligentes reconfigurables (des antennes constituées de miroirs pilotables) visent à diriger plus efficacement les ondes électromagnétiques pour optimiser la réception du signal et éviter les dispersions. Face à l'essor du marché des communications terrestres et non-terrestres, Greenerwave prévoit d'industrialiser la production de sa solution. Elle lève pour cela 15 millions d'euros en equity auprès du Fonds Innovation Défense, souscrit par l'Agence Innovation Défense et géré par Bpifrance, Safran Corporate Ventures, Intelsat, BNP Paribas Développement et Plastic Omnium. Des fonds supplémentaires en prêts bancaires et en subventions complètent ce montant.

L'antenne est constituée de miroirs pilotables redirigeant les ondes électromagnétiques. © Greenerwave

Ce tour de table permet à Greenerwave de renforcer ses effectifs, actuellement constitués de 85 collaborateurs dont 50 ingénieurs, avec le développement d'une force de vente. Mais aussi de structurer son écosystème de sous-traitants pour garantir une production en France. Après avoir signé avec une entreprise de design et STMicroelectronics pour l'approvisionnement des composants, Greenerwave échange avec des assembleurs pour produire en France. "Le problème que l'on rencontre à l'heure actuelle à une production 100% made in France concerne les circuits électroniques PCB, pour lesquels les prix sont encore trop élevés sur le territoire", reconnaît Geoffroy Lerosey, qui bénéficie toutefois du soutien de l'écosystème.

"En investissant dans Greenerwave, nous avons fait le choix de la technologie de rupture avec pour objectif de développer le prochain terminal de communication pour l'avion commercial, avec une solution de communication multi-constellations économiquement compétitive", indique dans un communiqué Sebastien Weber, président de Safran Aerosystems et de Safran Passenger Innovations. Une première levée de fonds en seed en 2016 avait permis à Greenerwave, issue de la recherche académique, de lancer l'activité. L'entreprise a ensuite vécu grâce à des contrats et des subventions, "ce qui a permis à Greenerwave de se développer sur une croissance organique", indique Geoffroy Lerosey.

Des antennes dédiées aux satellites…

Greenerwave entend accompagner en premier lieu le développement des constellations satellites. Une antenne plate à reconfiguration électronique, destinée aux clients sur Terre, sera disponible fin 2024 pour ce marché. "Starlink, l'exemple le plus connu, propose un abonnement pour se connecter à Internet via ses constellations de satellites. Pour cela, il faut des antennes, c'est ce type de produit que l'on développe", explique Geoffroy Lerosey, cofondateur et président de Greenerwave. Des antennes situées à bord des satellites sont également en développement, pour améliorer cette fois-ci les signaux dans l'espace. La deeptech surveille par ailleurs les évolutions de l'IoT satellitaire. "Ce secteur ne fait pas partie de nos projets mais l'on pourrait y apporter quelque chose", confie Geoffroy Lerosey.

… aux stations de base 5G

La connectivité terrestre fait également partie des cibles de l'entreprise. Greenerwave peut, par ses miroirs pilotables, garantir la bonne direction des ondes. "On applique les recettes des antennes satellites au monde de la 5G, pour les stations de base", dévoile Geoffroy Lerosey, qui reçoit de nombreuses demandes de rendez-vous en vue du salon Mobile World Congress, organisé fin février à Barcelone. L'entreprise planche dès à présent, dans le cadre du programme France 2030, sur la 6G.

Greenerwave affiche par ailleurs des ambitions dans l'automobile : "N'importe quel type de véhicule a besoin d'informations pour aider le conducteur dans des situations dangereuses, comme un véhicule qui se rabat violemment", souligne Geoffroy Lerosey, qui collabore avec Plastic Omnium pour intégrer des radars dans les pièces de carrosserie de véhicules. Toujours dans l'automobile, Greenerwave s'implique dans des usages d'asset tracking, en dirigeant cette fois-ci les ondes des solutions RFID.

Quelque soit le secteur d'application, Greenerwave met en avant l'aspect peu coûteux et économe en énergie de sa solution. "Notre solution de miroirs reconfigurables est moins énergivore et moins demandeuse en semiconducteurs que les antennes classiques, on peut diviser par cinq voire dix la consommation énergétique, elle répond ainsi au besoin de décarbonation du secteur du numérique", met en avant Geoffroy Lerosey. Un atout supplémentaire dans une période où la réduction de la consommation énergétique est une vraie demande.