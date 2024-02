Hello Watt veut devenir opérateur d'effacement en 2024

L'entreprise française, qui propose une application de suivi des consommations d'électricité et de gaz, développe sa solution pour l'étendre au pilotage de la maison.

Piloter les consommations d'énergie pour accompagner la sobriété devient essentiel pour les acteurs du secteur. C'est pourquoi l'entreprise française Hello Watt, installateur de panneaux solaires, comparateur énergétique en ligne et éditeur d'une application gratuite de suivi des consommations d'électricité et de gaz, ambitionne en 2024 de devenir opérateur d'effacement. Cela signifie qu'Hello Watt pourra abaisser la consommation des radiateurs électriques ou des panneaux solaires de ses utilisateurs en cas de tension sur le réseau. En France, seuls 16 acteurs ont cette capacité autorisée par RTE, le gestionnaire de réseau de transport d'électricité français (lire notre article Consommation électrique : ne confondez plus effacement et délestage).

Cette volonté de s'orienter vers l'effacement s'inscrit dans la stratégie d'entreprise d'Hello Watt : "Avec le développement des énergies renouvelables et des véhicules électriques, il va falloir solliciter les particuliers en période de pointe et cela passera par des applications de gestion énergétique de la maison", prophétise Sylvain Le Falher, cofondateur et CEO de l'entreprise. La volumétrie de ses utilisateurs permet à Hello Watt de s'affirmer comme un acteur d'effacement pertinent. Hello Watt comptabilise en effet plus de 600 000 téléchargements sur les 18 derniers mois et recense environ la moitié d'utilisateurs actifs mensuels. "Il y a une large adoption de l'application de la part des particuliers, en partie liée à la hausse des prix de l'électricité. On a observé que les utilisateurs de l'app ont réalisé 15% d'économies d'énergie en moyenne et consultent l'application au moins huit fois par mois pour avoir une bonne idée de leurs consommations", détaille Sylvain Le Falher.

Vers un suivi carbone de l'électricité

Pour contrôler les équipements à domicile et réaliser les opérations d'effacement, Hello Watt investit dans le développement tech de sa solution. L'entreprise prévoit d'intégrer dans son application les API de thermostats connectés et de pompes à chaleur pour piloter le chauffage électrique, mais aussi celles des chargeurs de véhicule électrique. "L'IoT nous servira à un pilotage plus large de la smart home", confirme Sylvain Le Falher. La technologie, à la base de la création de son service via les compteurs communicants Linky et Gazpar, représente un nouvel élan pour l'entreprise de quelque 200 salariés, qui a fêté ses six ans avec une première levée de fonds de 12 millions d'euros en fin d'année dernière pour concrétiser ses objectifs.

Hello Watt a déjà développé en janvier 2023 un skill pour Alexa, afin d'afficher l'évolution des consommations énergétiques dans un widget sur l'écran des Amazon Echo Show. Les utilisateurs de l'objet connecté peuvent régler des "routines" pour automatiser le réglage du thermostat aux horaires d'absence par exemple et en voir les répercussions sur leur suivi de consommation. "Il s'agit, aux dires des équipes d'Amazon, du meilleur lancement de skill en termes d'utilisateurs", se réjouit Sylvain Le Falher.

La valeur ajoutée de cette nouvelle orientation, aux yeux du CEO, est d'apporter plus de conseils aux utilisateurs, "ce qui fait déjà la différence de notre application, qui calcule par exemple les consommations de chauffage avant et après travaux de rénovation énergétique pour en évaluer la rentabilité". Par son lien à venir avec RTE, Hello Watt compte afficher grâce à une API les données carbones de l'électricité pour en montrer l'impact en fonction de l'heure et accompagner les utilisateurs souhaitant déplacer leurs consommations au moment où il y a moins d'électricité carbonée sur le réseau. Un nouveau service pour séduire toujours plus d'adeptes, en France et à l'étranger.