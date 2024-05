Teleos arrive sur le marché des opérateurs télécoms BtoB

La 5G privée et l'IoT seront les deux principaux axes de ce nouvel acteur qui souhaite se démarquer sur le marché par son expertise technique.

Teleos, voilà le nom du nouvel opérateur télécom BtoB qui entend faire concurrence à Orange ou à Bouygues Telecom. Créé et dévoilé ce mardi 14 mai 2024 par Philippe Le Grand, fondateur de l'opérateur télécom et cloud Nomotech qu'il a cédé le 31 décembre dernier, Teleos a l'ambition de devenir un acteur à forte expertise technique et un interlocuteur unique pour les projets réseaux des entreprises.

Philippe le Grand vient d'officialiser Teleos, sa nouvelle société. © Teleos

Pour s'imposer sur le marché, Teleos sera construit par fusion-acquisition. Philippe Le Grand vient d'acquérir 5e Avenue, un distributeur de SFR, pour constituer Teleos Connect, la branche opérateur de service BtoB de ce nouveau groupe qui fournira des services d'accès, d'hébergement et de téléphonie à destination des entreprises. Deux autres acquisitions suivront au cours de l'année afin de créer Teleos Network, qui fera office d'intégrateur de réseaux et de solutions IT, et Teleos Wireless, représentant la partie expertise radio du groupe Teleos et qui opèrera des réseaux radio 5G privés, IoT et Wifi. "Au lieu de repartir de zéro, bâtir le groupe sur des fusions d'acquisition permet de donner une ossature assez forte dès le début", affirme Philippe Le Grand. Son objectif est de passer de 16 millions d'euros de chiffre d'affaires avec ce premier rachat à 60 millions d'euros en douze mois.

Faciliter la compréhension des fonctionnalités 5G

L'un des chantiers prioritaires de Teleos sera d'accompagner l'essor de la 5G privée, notamment dans le secteur hospitalier, les services d'incendie et de secours et la logistique. Pour Philippe Le Grand, la 5G privée représente le remplaçant naturel des anciennes technologies radio de communication de type PMR, sur lesquels fonctionnent par exemple les talkies-walkies. "Ce marché est en devenir mais il y a encore en France des problèmes de compréhension des nouvelles fonctionnalités de la technologie. Il nous faut mieux expliquer les avantages de la 5G", soutient l'entrepreneur. Egalement président d'InfraNum, la fédération des entreprises partenaires des territoires connectés, Philippe Le Grand coordonne la création d'un guide d'usage sur la 5G pour la démocratiser en déterminant les bons leviers business.

Selon lui, l'un des freins à l'adoption de la 5G industrielle en France est lié au coût de la technologie. "Pour réduire ces coûts, il faut que les opérateurs mutualisent les cœurs de réseaux et il faut que les fréquences soient plus abordables", souligne Philippe Le Grand, qui échange régulièrement avec l'Arcep pour obtenir de nouvelles fréquences. "Actuellement, les fréquences utilisées sont dans la bande haute et sont expérimentales. Certains usages pourraient être satisfaits par d'autres types de fréquences qui ont peut-être moins de performance mais plus de propagation", souligne-t-il.

L'IoT constitue le deuxième axe de développement de Teleos. "En 2023, il y a eu une arrivée massive des réseaux privés en LoRaWAN sur les appels d'offres des départements et des réseaux d'initiatives publiques. On estime ce marché à de plus de 200 millions d'euros de chiffre d'affaires", précise Philippe Le Grand, qui entend se positionner sur ce segment. A titre d'exemple, un réseau LoRaWAN est en cours de construction sur l'Ile-de-France (lire notre article Découvrez comment se déploie l'un des plus grands réseaux smart city LoRaWAN d'Europe). L'exploitation des données et des hyperviseurs, mais aussi le wifi 7 dans les zones compliquées à fortes densités feront partie des spécialités de Teleos. Le nouvel opérateur n'a pas encore de client mais Philippe Le Grand envisage dès à présent une offre à l'international.