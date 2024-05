Feelbat lève 1,5 million d'euros pour détecter l'humidité dans les murs

La start-up réunionnaise prévoit avec ces fonds, dont 500 000 euros sont empruntés, de recruter et de finaliser son nouveau capteur de détection de l'humidité dans les murs.

Feelbat fait un pas de plus dans la protection du bâti. Après avoir conçu un capteur de fissure miniature, puis un capteur d'inclinaison des parois, l'entreprise réunionnaise s'attèle à la détection de l'humidité dans les murs. Pour accompagner l'essor anticipé, Feelbat lève un million d'euros auprès du fonds entrepreneurial réunionnais Apicap et 500 000 euros en prêt bancaire auprès de Bpifrance.

Delta HM, le nouveau capteur d'humidité dans les murs de Feelbat, sera sur le marché en septembre 2024. © Feelbat

Ces fonds serviront avant tout à renforcer l'équipe software et hardware. Car Feelbat développe l'ensemble des solutions. "Nous avons toujours tout développé nous-mêmes de A à Z. Nous travaillons actuellement sur une nouvelle application software, plus stable, robuste, et qui supportera ce nouveau capteur avec des programmes dédiés à chaque usage. Nous concevons en parallèle une perche et un système pour drone pour pouvoir, à la fin de l'année, fixer à distance le capteur de fissure dans les zones difficiles d'accès à l'aide de ces deux outils", détaille Jean-Christophe Habot, fondateur de Feelbat. L'entrepreneur, qui a lancé seul sa start-up en juillet 2020, prévoit d'être entouré d'une vingtaine de personnes d'ici à la fin de l'année.

Le financement servira également à étoffer l'équipe commerciale destinée à accompagner la commercialisation de ce nouveau capteur, le Delta HM, dans plusieurs verticales métier. "Ce capteur a été développé pour répondre à différentes problématiques de venue de l'humidité. Il fournira une analyse déterminant si l'humidité vient par exemple d'un problème de gestion de l'air ou d'humidité externe pénétrant dans les murs. Le Delta HM peut également servir dans le neuf, pour vérifier par exemple que la chape soit bien sèche avant la pose des matériaux", cite en exemple Jean-Christophe Habot, qui présente une première version de ce nouveau capteur à Vivatech.

Le Delta HM aura aussi un usage en prévention, pour le suivi des constructions en bois, en paille ou en torchis, afin d'éviter que l'humidité n'affaiblisse les structures. Autre exemple : une utilisation dans le cadre d'expertises des zones inondées. "Ce capteur est né de demandes d'experts d'assurance qui ont besoin d'être sûrs que les supports soient secs avant de se déplacer, mais aussi de ce qui s'est passé à Marseille, où des murs se sont effondrés en raison de venues d'eau", raconte Jean-Christophe Habot.

Une ouverture sur l'Asie

Ce capteur est multifonctionnel. Il permet de suivre, via sa double puce de connectivité en Sigfox et LoRaWAN, et une connexion Bluetooth, l'humidité dans les murs, l'humidité ambiante, la température ambiante et celle de contact, l'indice de composés organiques volatils (COV), la pression atmosphérique et, en option, le CO2. Disponible sur le marché à partir de septembre 2024, le Delta HM sera commercialisé dans l'ensemble de l'Europe à un prix que Jean-Christophe Habot aimerait inférieur à 200 euros.

Ingénieur spécialisé dans l'étude des sols et des structures, Jean-Christophe Habot a créé Feelbat en 2020 avec l'objectif de donner à chacun la possibilité de suivre et monitorer ses ouvrages à moindre coût. Feelbat a commercialisé depuis son arrivée sur le marché fin 2021 plus de 3 000 capteurs. Parmi les projets de l'entreprise, le suivi de la faille du piton Maïdo à La Réunion (lire notre article L'IoT comme outil de surveillance des fissures). "Mon objectif est que Feelbat propose trois nouveaux capteurs tous les ans avec une dizaine de nouvelles fonctionnalités sur l'application", assure Jean-Christophe Habot. La demande à l'international est telle que la stratégie de Feelbat va s'orienter en 2025 sur un nouveau marché : l'Asie.