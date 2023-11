Instagram va activer une option pour que personne ne sache que vous avez lu un message

Vous recevez un message sur Instagram, vous n'avez pas envie de répondre, ni que votre interlocuteur sache que vous l'avez lu. Trop tard, l'application l'a déjà prévenu. Et c'est là que la pression monte.

La confidentialité sur les réseaux sociaux, et en particulier à travers les applications, est devenue une nécessité. Pression sociale, cyberharcèlement, démarchage abusif... Autant de menaces dont il faut pouvoir se protéger. Ainsi, la capacité de ne pas confirmer la lecture d'un message sur une application sociale offre plusieurs avantages. D'abord, cela renforce la confidentialité et le contrôle, permettant aux utilisateurs de gérer leurs interactions en ligne à leur rythme sans la pression de répondre immédiatement. Cela crée une atmosphère plus détendue, réduisant l'anxiété liée à l'obligation de répondre rapidement, souvent associée aux accusés de réception. De plus, cela permet de maintenir une certaine distance dans les relations professionnelles ou personnelles, en évitant les malentendus ou les attentes irréalistes concernant la disponibilité et la réactivité.

Instagram teste justement une nouvelle fonctionnalité permettant aux utilisateurs de désactiver les accusés de réception pour les messages directs (DM). Cette initiative, annoncée par Adam Mosseri, le responsable d'Instagram, répond à une demande croissante de confidentialité et de contrôle sur les outils de communication en ligne.

La fonctionnalité est actuellement en phase de test auprès d'un nombre limité d'utilisateurs. Elle offre la possibilité de désactiver les confirmations de lecture à l'échelle du compte. Une fois activée, cette option empêche l'affichage de la confirmation de lecture dans les message, offrant ainsi plus de discrétion aux utilisateurs.

La décision d'introduire cette fonctionnalité reflète la reconnaissance par Instagram de l'importance croissante de la vie privée dans les interactions numériques. Car même si les accusés de réception peuvent être utiles pour confirmer la réception des messages, ils peuvent aussi créer une pression pour une réponse immédiate, ce qui peut être angoissant dans certains cas. Dans d'autres, il est préférable de ne pas montrer de réaction face à un spam ou un démarchage commercial non sollicité...

Instagram n'a pas encore précisé quand cette fonctionnalité sera disponible pour tous les utilisateurs, mais sa mise en œuvre est attendue avec impatience par ceux qui préfèrent garder leur interaction en ligne plus privée. Mark Zuckerberg, président fondateur de Meta, a lui-même confirmé que cette fonctionnalité était une nouveauté attendue et bienvenue pour la plateforme.