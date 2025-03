"Cette chaine de restaurants française est la mieux notée sur Google - ce n'est pas un fast-food"

À l'heure où les Français croulent sous les offres de restauration, il est parfois difficile de faire un choix. Une chaîne nationale se démarque sur Google avec les meilleurs avis clients. Voici son nom.

Italien, japonais, chinois, fast food... Qui n'a jamais passé un temps fou à chercher un restaurant fiable sur son smartphone ? Alors que les propositions de restaurants ne cessent de se multiplier, il est parfois difficile de faire un choix. De plus, entre les avis contradictoires et les mauvaises surprises, trouver une table qui fait l'unanimité relève parfois du parcours du combattant. Et pour cause : selon la dernière étude Geolid 2025, la restauration affiche les notes les plus basses sur Google. Autrement dit, les restaurants sont les commerces les moins bien notés de France en 2024.

Le constat est sans appel : avec une moyenne de 3,6/5 (basée sur 1 646 avis par établissement), en France les restaurants se classent derniers, derrière la grande distribution (3,9/5) et le secteur bancaire (4,0/5). Une situation qui reflète les attentes croissantes des consommateurs, alors que la grande majorité d'entre eux considèrent le rapport qualité-prix comme critère principal de choix pour un restaurant.

Cette faible note moyenne s'explique par plusieurs facteurs : l'inflation qui pousse les restaurateurs à augmenter leurs prix (+6,8% en moyenne en 2024), la pénurie de main-d'œuvre qualifiée qui impacte le service avec plus de 200 000 postes non pourvus, et des clients toujours plus regardants sur la qualité des produits et l'expérience globale. Les réseaux sociaux et plateformes d'avis ont également démocratisé la critique gastronomique, avec plus de 75% des consommateurs consultant systématiquement les avis en ligne avant de choisir un restaurant selon avis vérifiés.

Si les restaurants sont globalement mal notés, heureusement, certains établissements sortent du lot. Ainsi, l'étude révèle aussi quelle est la chaîne de restauration la mieux notée de France sur Google. Et bonne nouvelle : elle est présente partout en . Loin de l'ambiance des fast-food, la chaine française se nomme Au Bureau et propose une ambiance chaleureuse aussi bien pour partager un dîner, un déjeuner ou prendre un verre entre collègues.

Avec cette recette, l'enseigne enregistre une note moyenne de 4,1/5 en 2024 (basée sur plus de 340 000 avis), se démarquant nettement de la moyenne du secteur. Son concept de "pub à la française" séduit une clientèle variée, composée à de trentenaires et de quarantenaires. En soirée, le ticket moyen s'établit à 25 euros, le lieu idéal pour célébrer un évènement .

Cette réussite ne se limite pas à quelques établissements isolés. L'enseigne maintient ce niveau de satisfaction sur l'ensemble de son réseau, qui compte pas moins de 208 restaurants à travers la France métropolitaine et l'Outre. L'enseigne indique même que 7% de ses clients se rendent plusieurs fois par semaine dans un de ses restaurants. Le secret de cette réussite ? Une carte qui mise sur des valeurs sûres et des prix raisonnables.